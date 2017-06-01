محكمة بحرينية: حل جمعية «وعد» وتصفية أموالها

المنامة (وكالات)

قضت المحكمة الإدارية العليا في البحرين، أمس، بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد وتصفية أموالها، وأيلولتها إلى خزينة الدولة، حسب ما أعلنته وزارة العدل البحرينية.

وجاء الحكم بعد أن رفعت وزارة العدل البحرينية في مارس دعوى على وعد، متهمةً إياها بارتكاب «مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف، من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب». كما اتهمتها بتأييد «جهات دينت قضائياً بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة».

واعتبرت الوزارة أن هذه «المخالفات» تشكل «خروجاً كلياً عن مبادئ العمل السياسي المشروع»، مؤكدة حرصها على «أولوية تصحيح المسار السياسي، والمضي قدماً في جهود مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف».

وقالت المحكمة في حكمها الصادر أمس: «إن الجمعية المدعى عليها قامت عبر حسابها الرسمي على شبكة الإنترنت بإطلاق وصف «شهداء الوطن» على جناة صدر في شأنهم حكم بات بالإعدام، بعد استهدافهم لقوات الشرطة بعبوة متفجرة، نجم عنها مقتل ثلاثة من رجال الشرطة، وهو ما يشكل مخالفة لنص المادة (6) من قانون الجمعيات السياسية، والتي توجب علي الجمعية المدعى عليها المحافظة على استقلال وأمن المملكة، وصون الوحدة الوطنية، ونبذ العنف بجميع أشكاله».