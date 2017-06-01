القوات العراقية تحاصر «داعش» بالموصل القديمة

سرمد الطويل، وكالات (عواصم)

كشفت قيادة عمليات «قادمون يا نينوى» عن خطط جديدة لدحر ما تبقى من فلول «داعش» بالمدينة القديمة في الموصل، من خلال فرض حصار على أحياء الشفاء والزنجيلي والصحة، والتقدم بحذر للسيطرة على المباني فيها، انتهاء باستكمال تطويق المدينة والإطباق عليها من الجهات كافة. بينما أكدت قيادة الشرطة الاتحادية أن «داعش» يتشظى حالياً إلى خلايا متفرقة يسودها الارتباك، خاصة بعد أن فقد 80 ٪ من عناصره الانتحارية وما يعرف بـ«الانغماسيين»، ما يدفع الإرهابيين إلى التحصن بالمدنيين كدروع بشرية، واللجوء إلى الأزقة الضيقة والمباني المتلاصقة. وذكر سكان محليون أن عناصر التنظيم المتشدد، أقدموا على إعدام 23 عائلة محاصرة، أغلب أفرادها من النساء والأطفال دون العاشرة، بتهمة محاولة الهرب من مناطق المدينة القديمة باتجاه القطاعات الأمنية وسط الموصل.

من جهتها، أفادت مصادر محلية بمحافظة نينوى، أمس، بأن قوة أمنية عثرت على مقبرة جماعية في حي الشفاء بالساحل الأيمن للموصل، تضم رفات 60 مدنياً، بينهم مسنون، و23 سيدة من الموظفات والمحاميات السابقات، بحسب ما بينت البطاقات الشخصية التي وجدت مع الرفات. بالتوازي، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية أن مفارز في اللواء 3 الفرقة السادسة ضبطت، أمس، 23 صاروخاً حرارياً في حي الشفاء، مبينة أن هذه الصواريخ حديثة الصنع، وتستخدم ضد الدروع والآليات، وتعد من الأسلحة المهمة التي تحمل على الكتف في المعارك. وأكد مصدر عسكري أن قوات الرد السريع التابعة للشرطة الاتحادية، دكت هجوماً بـ4 مركبات مفخخة، مستهدفة قطاعات عسكرية ومدنيين متمركزين بمنطقة ‬الصحة، محررة بنك الدم الرئيس بالموصل، حيث أوقعت 14 قتيلاً من الإرهابيين.

من جانب آخر، قال الفريق رائد شاكر جودت، قائد الشرطة الاتحادية، أمس: إن قواته واصلت تقدمها في حي الزنجيلي شمال المدينة القديمة، واستولت على عشرات المركبات المفخخة. وأضاف الفريق جودت أن التنظيم الإرهابي خسر حتى الوقت الراهن، أكثر من 80 ٪ من الانتحاريين، والذين يعرفون بـ«الانغماسيين» ما أضعف بشكل كبير قدرات المتشددين على الهجوم والمقاومة، وجعلهم يلجؤون بوتائر متعاظمة على استخدام المدنيين دروعا بشرية.

وذكر مصدر أمني أن 5 مدنيين لقوا حتفهم، بينهم طفل، باعتداء شنه 3 انتحاريين بأحزمة ناسفة، مستهدفين تجمعاً بمنطقة باب البيض المحرر بمحور جنوب الموصل. وقال المصدر: إن «الدواعش» يستهدفون المدنيين في الأحياء المحررة بهدف إعاقة تقدم القوات إلى مركز المدينة القديمة.