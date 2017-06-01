«الجزيرة» تواصل الدفاع عن الإرهاب والتطرف

عواصم (وكالات)

واصلت قناة الجزيرة القطرية دفاعها عن الإرهاب والتطرف فى منطقة الشرق الأوسط، حيث سخرت الجزيرة نفسها كالعادة للدفاع عن أي تنظيمات أو ميليشيات متطرفة تقصفها الطائرات في محاولة للتضامن الواضح مع المتطرفين.

وأفردت قناة الجزيرة عبر موقعها على الإنترنت تقريرا خاصا تدعم فيه الجماعات المتطرفة والميليشيات في ليبيا ضد أي محاولات للنيل منها كذلك اعتادت على نقل تصريحات وآراء عدد من المتطرفين والإرهابيين وقياداتهم باستمرار، لتواصل الجزيرة عملها المعتاد كبوابة إعلامية للجماعات المتطرفة.

من جانبه قال محمود الصعيدي، عضو ائتلاف دعم مصر، إن قناة الجزيرة القطرية تصر على الدفاع عن الإرهابيين في ليبيا، خاصة في ظل العلاقة القوية بين قطر والتنظيمات الإرهابية في درنه، مما دفع المنبر الإعلامي للجزيرة في أن يدافع عن الإرهابيين.

وأضاف عضو ائتلاف دعم مصر لـ «اليوم السابع» أن دفاع الجزيرة عن الإرهابيين ليس بجديد ففعلت ذلك في العراق وفي سوريا، وترى أن هذا الأمر هو محاولة لتفتيت المنطقة عبر استخدام الإرهابيين ذراع لنشر التطرف والإرهاب في المنطقة، مشيرا إلى أن الشعب الليبي هو من يرد على ادعاءات الجزيرة، خاصة ما حققته الضربة الجوية المصرية من انتصارات وقتل لقيادات بارزة للإرهابيين في درنه.

وأشار عضو ائتلاف دعم مصر، إلى أن مصر تدافع عن نفسها وعن الشعب الليبي بالضربات الجوية ضد الإرهابيين في ليبيا المتورطين في أعمال عنف شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة.

بدوره قال هشام النجار، الباحث الإسلامي، إن الجزيرة تدافع عن مصالح قطر، فليبيا كانت ولا تزال ضمن أسس وأركان مشروعها في المنطقة من خلال دعم ميليشيات مسلحة تابعة للإخوان والقاعدة.

وأضاف الباحث الإسلامي أن قطر وتركيا أنفقتا المليارات لتمكين تلك الميليشيات من السيطرة على مراكز مهمة واستراتيجية في الداخل الليبي وعندما تبدأ مصر في ضرب تلك الميليشيات فهو ليس فقط تقويض لها إنما ضربة موجهة في الأساس لقطر لكنها في الداخل الليبي.