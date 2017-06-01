«إنذار» أميركي لقـطر

عواصم (وكالات)

بدأت الإدارة الأميركية في توجيه إنذارات للدول الموقعة على اتفاق الرياض للالتزام بتجفيف منابع الإرهاب ومحاربة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، وهو ما لم تلتزم به قطر على مدار السنوات الماضية وعلى الرغم من توقيع الدوحة على «بيان الرياض» الملزم بضرورة وقف تمويل ودعم التنظيمات المتطرفة في المنطقة.

وقال البيت الأبيض، أمس إنه على قطر أن تلتزم بما وقعت عليه هي ودول مجلس التعاون الخليجي في مذكرة التفاهم مع الإدارة الأميركية، والتي تم التوصل إليها في قمة الرياض، والمتضمنة إنشاء آلية للرصد والتحقق من عدم قيام أي طرف بتمويل للمنظمات المتطرفة.

ويأتي الموقف الأميركي الذي يعلن لأول مرة، على لسان نائبة مستشار الأمن القومى في البيت الأبيض دينا باوول، والتي وصفت الاتفاق على إنشاء مركز لمكافحة التطرف بالرياض بأنه «يتضمن أقصى التعهدات بعدم تمويل منظمات الإرهاب، وأن وزارة الخزانة الأميركية ستقوم بموجب ذلك، وبالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي برصد الالتزامات التنفيذية للجميع».

ونقلت صحيفة «ويكلي ستاندرد» الأميركية، أمس عن دينا باول قولها «كان إنجازا لنا في الولايات المتحدة أن نجعل حكومة قطر توقع على هذا التعهد. فقطر إمارة صغيرة في الجزيرة العربية، كانت دوماً متمردة على أي ترتيبات تتصل بمكافحة الإرهاب».