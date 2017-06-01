أموال قطر لضرب الدول الخليجية والعربية

بسام عبد السميع (أبوظبي)

كشف أحد قادة منظمات حقوق الإنسان التي تمولها قطر، عن أن «مؤسسة قطر الخيرية»، هي إحدى الجهات الرئيسة في تمويل الحراك الفوضوي بالدول العربية تحت مسميات الثورة والنضال وحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن قطر معنية بتعزيز نقمة الشعوب على حكامها وقادتها من خلال قضايا حقوق الإنسان، واستخدمت منظمة «سوليا للتواصل الثقافي والاجتماعي» ومقرها في نيويورك، كورشة عمل للطلبة الجامعيين، ويشترك فيها أكثر من 100 جامعة من 28 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف: «يتم الاشتراك في هذه المنظمة عبر برامج المحادثة الإلكترونية المفتوحة على مستوى العالم، بهدف تمكين الشباب والتواصل عبر حجرات تفصيلية لإثراء عمليات التغيير بالتقارب القائم على المعالم»، «وهذا البرنامج من أخطر البرامج التي تواجه الوطن العربي وتهدد أمنه واستقراره»، لافتاً إلى أن البرنامج يقوم بزيارة الجامعات التي تنضم لعضويته، وهنا تحدث عملية الاستقطاب من خلال القيادات التي تنفذ تلك الزيارات، وتوضح كيفية الاشتراك في البرنامج عبر الشبكة العنكبوتية.

وقال: «انضم إلى برنامج سوليا منذ إنشائه في عام 2005 آلاف الطلاب، واندمجوا في برامج الحوار المفتوح والحوار التفاعلي والحوار النوعي والتثقيف المتخصص، ويتم انتقال العضو إلى البرنامج الأساسي بعد البرنامج المفتوح بناء على تزكية رئيس الدائرة، حيث يتم التدريب بنظام المجموعات والدوائر، وتضم كل دائرة 30 عضواً، موزعين على أربع دوائر، الأولى 16 عضواً، وهم المنضمون الجدد، وتليها الدائرة الثانية 8 أفراد، والثالثة 4 أشخاص، والرابعة من اثنين من المشرفين ورئيس الدائرة».

وقال القيادي السابق في منظمات حقوق الإنسان، إن برنامج «سوليا» معقد، ويتابع رئيس الدائرة كل الحوارات، ويزكي العضو من 30 إلى دائرة 16، وواحد من دائرة 8 أفراد إلى دائرة 4 أفراد، وبالتالي يصعد واحد من الدائرة الثالثة إلى الدائرة الرابعة.