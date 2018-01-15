«إحصاء أبوظبي»: ‬%1.6 التضخم ‬السنوي ‬خلال ‬عام ‬2017

أبوظبي (الاتحاد)

أظهر تقرير مركز الإحصاء- أبوظبي أن معدّل التضخم في أسعار المستهلك خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق بلغ 1.6%، حيث ارتفع متوسط الرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلك للفترة من يناير إلى ديسمبر عام 2017 إلى 108.1% مقارنة بـ106.4% للفترة نفسها من عام 2016.

كما تناول التقرير التغير النسبي في أسعار المستهلك خلال ديسمبر 2017، الذي شهد ارتفاعا بنسبة 2.0% مقارنة بديسمبر 2016. ‬كما ‬ارتفع ‬الرقم ‬القياسي ‬لأسعار ‬المستهلك ‬خلال ديسمبر ‬2017 ‬بنسبة ‬0.9% ‬مقارنة ‬بنوفمبر ‬2017.

وساهمت مجموعة «النقل»، بـ37.2% من مجمل معدّل الارتفاع المسجل خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر عام 2017 بالمقارنة مع بالفترة نفسها من العام السابق، حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بـ4.3%، وتلتها «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى»، التي ساهمت بنسبة (34.4%).أما تأثير المجموعات المنخفضة فقد تصدرته مجموعة «الترويح والثقافة»، التي تراجعت أسعارها بـ5.6% خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر عام 2017، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، حيث ساهمت هذه المجموعة في تخفيض معدل الارتفاع بنسبة 15.6%.

كشف تقرير مركز الإحصاء عن ارتفاع بـ1.8% في معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحتي الرفاه «الدنيا» و«المتوسطة» خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر عام 2017، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، في حين ارتفعت أسعار المستهلك في شريحة الرفاه «العليا» بنسبة 1.2%.

وبتفصيل النتائج حسب نوع الأسرة، أظهر التقرير ارتفاعاً بنسبة 1.9% في أسعار المستهلك للأسر المواطنة خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر عام 2017، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، في حين أثّر الارتفاع العام في أسعار المستهلك على الأسعار في شريحتي الأسر غير المواطنة والأسر الجماعية فارتفعت بنسبة 1.2% لكلٍ منهما.

وأوضح المركز بأن منطقة أبوظبي ساهمت بنسبة 47.6% من مجمل الارتفاع، الذي، كما ساهمت منطقة العين بنسبة 45.0% ومنطقة الظفرة بنسبة 7.4% من مجمل الارتفاع المرصود خلال الفترة المذكورة.