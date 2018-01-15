«إحصاء أبوظبي»: ‬%1.6 التضخم ‬السنوي ‬خلال ‬عام ‬2017

أبوظبي (الاتحاد)
أظهر تقرير مركز الإحصاء- أبوظبي أن معدّل التضخم في أسعار المستهلك خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق بلغ 1.6%، حيث ارتفع متوسط الرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلك للفترة من يناير إلى ديسمبر عام 2017 إلى 108.1% مقارنة بـ106.4% للفترة نفسها من عام 2016.
كما تناول التقرير التغير النسبي في أسعار المستهلك خلال ديسمبر 2017، الذي شهد ارتفاعا بنسبة 2.0% مقارنة بديسمبر 2016. كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال ديسمبر 2017 بنسبة 0.9% مقارنة بنوفمبر 2017.
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كشف تقرير مركز الإحصاء عن ارتفاع بـ1.8% في معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحتي الرفاه «الدنيا» و«المتوسطة» خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر عام 2017، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، في حين ارتفعت أسعار المستهلك في شريحة الرفاه «العليا» بنسبة 1.2%.
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وأوضح المركز بأن منطقة أبوظبي ساهمت بنسبة 47.6% من مجمل الارتفاع، الذي، كما ساهمت منطقة العين بنسبة 45.0% ومنطقة الظفرة بنسبة 7.4% من مجمل الارتفاع المرصود خلال الفترة المذكورة.