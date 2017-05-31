كندا.. وزعامة «المحافظين»

إيان أوستن*

يبدو الزعيم الجديد لحزب «المحافظين» في كندا «أندرو شير»، الذي سينافس رئيس الوزراء «جاستن ترودو» في الانتخابات المقبلة في 2019، لغزاً محيراً، إذ يتقاسم خلفية سياسية مع سلفه المحافظ «ستيفن هاربر»، رئيس الوزراء السابق، الذي هزمه «ترودو» في 2015، وفي حين أن «هاربر» كثيراً ما وُصف بأنه «حاكم بأمره» يركز على التفاصيل الإدارية، خاض «شير» حملة انتخابية تهدف إلى تدشين إجماع داخل حزب «المحافظين».

وعلى رغم من أنه لا يتمتع أحد منهما بالجاذبية أو الحماسة السياسية التين يتمتع بهما «ترودو»، فإن «شير» ربما يفتقر إلى السلوك المتبلد تجاه العامة الذي كان يتسم به «هاربر». و«شير» الذي تم تنصيبه رئيساً للحزب ليلة السبت، تضيء وجه ابتسامة دافئة، وهو أمر كان من الصعب على «هاربر» أن يفعله.

وعلى رغم من ذلك، ففي اليوم الذي حقق فيه «شير» انتصاراً كاسحاً على «ماكسيم بيرني»، عضو البرلمان المدافع عن السوق الحرة، لم يكن من الواضح ما إذا كان «شير» سيصبح ببساطة «ستيفن هاربر» بابتسامة!

ويرى «تيم باورز»، نائب رئيس شركة «سوما ستراتيجيز» لاستطلاعات الرأي والضغط السياسي، والتي كانت تقدم في السابق استشارات لحكومات «المحافظين التقدميين»، أنها ستكون رحلة استكشاف للكنديين عندما يتعلق الأمر بـ«أندرو شير».

و«شير»، البالغ من العمر 38 عاماً، فاز في ميدان تنافس فيه 14 مرشحاً من خلال نظام تصويت معقد غير معتاد ليحصل على 50.95 في المئة من النقاط. وبينما وضع «بيرني» برنامجاً نشطاً ومفصّلاً، عرض «شير» وعود قليلة أثناء حملته الانتخابية، كثيراً ما تعاملت مع القضايا الصغيرة.