اهتمام واسع بمعرض أبوظبي الدولي للقوارب في لندن

أبوظبي (الاتحاد)

حظي معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2018، الذي تنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض بالتعاون مع مؤسسة «بريتش مارين» البريطانية، باهتمام واسع من العارضين والمهتمين بقطاع صناعة القوارب واليخوت الفاخرة، وذلك خلال معرض لندن للقوارب الذي انطلقت فعالياته الأربعاء 10 يناير في مركز «إكسل لندن» بالعاصمة البريطانية.

وتتعاون شركة أبوظبي الوطنية للمعارض مع مؤسسة «بريتيش مارين»، وهي منظمة تُعنى بشؤون صناعة القوارب في المملكة المتحدة، لإطلاق معرض أبوظبي الدولي للقوارب، حيث تقدم المؤسسة خبرتها الواسعة في تنظيم معرضي لندن وسوثامبتون للقوارب وهما من المعارض الناجحة المتخصصة بهذا القطاع.

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «نحن سعداء للتعاون مع «بريتيش مارين» لاستضافة معرض دولي مختص في عرض أحدث ما توصلت إليه الرياضات البحرية من قوارب ويخوت، حيث سيشكل هذا الحدث إضافة قيمة إلى محفظة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض من الفعاليات المحلية والدولية. كما أنه سيدعم القطاع السياحي البحري في أبوظبي من خلال جمع أبرز الشركات العالمية والمحلية المتخصصة تحت سقف واحد».

وقال هوارد بريدينغ، الرئيس التنفيذي لشركة «بريتيش مارين»: «تسعى «بريتيش مارين» عبر تعاونها مع شركة «أدنيك» إلى تقديم خبرتها لإنجاح معرض أبوظبي للقوارب الذي تعتزم أبوظبي إطلاقه. وتعتبر دولة الإمارات من أسرع الأسواق نمواً في مجال اليخوت الترفيهية الفاخرة على مستوى العالم».