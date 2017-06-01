«المكتبة في الليل» بيت القارئ العالمي

عصام أبو القاسم (الشارقة)

عندما تنهي قراءة كتاب «المكتبة في الليل» للكاتب الأرجنتيني ألبرتو مانغويل (1948)، ومهما كانت صلتك بخزائن ومحافظ الكتب، قريبة أو بعيدة، في الماضي والحاضر، في البيت أو في الأماكن العمومية، في بلدك أو في بلدان العالم، ستكتشف أن معرفتك بهذا العالم المدهش لا حد لضآلتها وهشاشتها!

إن المكتبة، التي نتصورها كمبنى تتوزع في نواحيه مقاعد ومناضد القراءة وقد أحيطت بأرفف وصناديق تخزين وعرض الكتب؛ هي في منظور مانغويل: سلطة وأسطورة وورشة عمل، وهي وطن وهوية ومكان وشكل وطيف، وهي أكثر من كل ذلك.

فاتحة هذا الكتاب الفريد، الذي يصعب تلخيصه، صورة لقطعة حجرية أثينية نُقش عليها ما ينص على أوقات الافتتاح والإغلاق في مكتبة إغريقية؛ وهذه الصورة العريقة هي واحدة من صور ورسومات عديدة لمكتبات وكتّاب شغفوا بالمكتبات وقراء وأصحاب مبادرات مكتبية، من مواقيت مختلفة في سيرة الزمان ومن خرائط مكانية في كل أنحاء العالم، تضمنها هذا الكتاب لتزيد ثراء مادته ثراءً بالإثباتات والوثائق المنظورة، ولتؤكد سعة مؤلفه ورحابة مشواره في هذا المجال.

«في طيش فتوتي، حين كان أصدقائي يحلمون بمآثر بطولية في حقول الهندسة والقانون.. كان حلمي أن أصبح أمين مكتبة»، هكذا كتب مانغويل في مقدمته لهذا الكتاب (2005)، ويبدو أن حلمه تحقق أخيراً وعين رئيساً للمكتبة الوطنية في الأرجنتين (2016)، لكن، لعل ما يبدو أعلى وأرسخ مكاناً ومكانة من هذا المنصب إصداره لهذا الكتاب وكتابه الآخر الذي صدر في ترجمة عربية للمترجم ذاته تحت عنوان «يوميات القراءة.. تأملات قارئ شغوف في عام من القراءة» 2013م.