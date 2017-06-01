«زايد للكتاب» تفتح باب الترشح لدورتها الثانية عشرة 2017-2018

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن فتح باب الترشح للدورة الثانية عشرة بدءاً من شهر مايو الحالي وحتى الأول من أكتوبر القادم، حيث جاء هذا القرار خلال اجتماع الهيئة العلمية الذي تم على هامش معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وعقب الحفل السنوي لتكريم الفائزين في دورتها الحادية عشرة.

وتقدم الجائزة فرصة كبيرة للمرشحين من خلال استقبالها للترشيحات الذاتية (المؤلف نفسه) بالإضافة إلى ترشيح دور النشر للمؤلفات، ويحق للمرشح التقدُّم بعمل واحد لأحد فروع الجائزة فقط في الدورة نفسها، ومن شروط الجائزة أن تكون المؤلَّفات المرشَّحة مكتوبة باللغة العربية، باستثناء فرع جائزة الترجمة، وفرع جائزة الثقافة العربية في اللغات الأخرى حيث يجوز منح الجائزة لمؤلَّفات مُترجمة من اللغة العربية إلى غيرها أو مؤلَّفة في اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية. ويذكر أن الجائزة لا تمنح لعمل سبق له الفوز بجائزة عربية أو عالمية. كما يجوز إعادة الترشُّح للجائزة بالعمل ذاته في دورة أخرى مع ضرورة استيفائه لشرط المدَّة الزمنية، والتقدُّم بطلب جديد. وتتوفر استمارة الترشح الإلكترونية وشروطها على الموقع الإلكتروني للجائزة (www.zayedaward.ae).

ويرأس الهيئة العلمية للجائزة سعادة الدكتور علي بن تميم، الأمين العام، وعضوية كل من محمد بنيس من المغرب، ود. كاظم جهاد من فرنسا/ العراق، ود. خليل الشيخ من الأردن، ويورغن بوز من ألمانيا، ود. محمد أبوالفضل بدران من مصر، وسامر أبو هواش من فلسطين، ود. ضياء الكعبي من البحرين، ود. علي الكعبي من الإمارات.

تبلغ القيمة الإجمالية لكل فروع جائزة الشيخ زايد للكتاب سبعة ملايين درهم إماراتي، يمنح الفائز بجائزة شخصية العام الثقافية مبلغ وقدره (مليون درهم إماراتي) بينما يحصل الفائزون في الأفرع الأخرى على مبلغ قدره (750 ألف درهم إماراتي)، إلى جانب ميدالية ذهبية تحمل شعار الجائزة وشهادة تقديرية لكل عمل فائز.