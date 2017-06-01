سلطان السويدي: اهتمام الدولة بالمعرفة والثقافة ليس حديث العهد

رانيا حسن (دبي)
في حديثه حول البدايات التي شكلت وعيه يعود سلطان صقر السويدي، رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، إلى مرحلة الطفولة، متذكراً العوامل التي تأسست عليها معرفته وثقافته، ويقول: «عندما كنا أطفالاً لم تكن الكتب متاحة لنا وشكل وجودها ندرة وقلة، ولكن عندما دخلنا المرحلة الابتدائية توافرت مكتبة مدرسية، وتعرفنا إلى قصص ومجلات مثل «ميكي» و«سمير»، ثم المرحلة الثانوية التي شكلت المكتبة المدرسية فيها المصدر الوحيد للمعرفة، فضلاً عن دور المدرسين الأوفياء الذين كانوا يوجهوننا للقراءات الخارجية خارج المنهج الدراسي».
وتابع: «أطلعنا في تلك الفترة على الروايات الأدبية المصرية، ومنها روايات إحسان عبد القدوس، وكتابات أنيس منصور، ولا شك في أننا في المرحلة الثانوية تأثرنا بأفكار القومية العربية وتحرر الوطن من الاستعمار، لذلك كانت قراءتنا تميل للكتاب السياسيين أمثال مقالات «محمد حسنين هيكل»، وكنا ننتظرها في جريدة الأهرام التي كانت تصل إلينا بعد أسبوع من صدور العدد في القاهرة، كما شكلت إذاعة «صوت العرب» عاملاً مهماً في إثراء الجوانب المعرفية من خلال التحليلات السياسية والأخبار التي كانت تبثها من القاهرة، بالإضافة إلى دولة الكويت الشقيقة التي ساهمت من خلال التلفزيون ومد مدارس الدولة بالكتب في توسيع دائرة معارفنا ومصادرها».
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ويكمل السويدي: أذكر أن من أهم الأندية الرياضية التي قامت بدور مهم، ومزجت الرياضة بالثقافة، هما النادي الأهلي ونادي النصر، والأخير كان به مسرح، كما أن نادي الشباب كان يصدر مجلة، وكانت هذه المجلات يكتب بها مجموعة من اللاعبين والمثقفين، فساهمت أيضاً في تشكيل اللبنة الأولى لدينا في الثقافة، بل وسمحت لنا بالتعبير عن مكنوناتنا الفكرية التي اكتسبناها من خلال القراءة، ومن المحيط بنا من أحداث في ذاك الوقت. وعندما اتجهت للدراسة في مصر، توافرت لي الفرص لزيارة المعارض التشكيلية والصالونات الأدبية، وأصبح لدي شغف كبير بشتى فروع المعرفة، كما أصبحت الثقافة والاطلاع متأصلين في جيلي، وظهر ذلك في متابعة الأحداث وقراءة الكتب، خاصة في التاريخ تخصصي الدراسي.
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وأشاد السويدي بالدور الذي تقوم به مؤسسات الدولة الثقافية موضحاً أن ندوة الثقافة والعلوم منذ أن تم إشعارها عام 1978 قامت بدور مهم من خلال مؤسسيها، الذين كان هدفهم نشر الوعي والثقافة في النواحي الوطنية والاجتماعية والمعرفية.