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رمضان في البلدان
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تاريخ النشر: الخميس 01 يونيو 2017

طلاب صائمون يدرسون في ساحة المدرسة الإسلامية في إندونيسيا (إيه بي أيه)

     
 

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