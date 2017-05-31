رمضان في البلدان

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تاريخ النشر: الخميس 01 يونيو 2017
طلاب صائمون يدرسون في ساحة المدرسة الإسلامية في إندونيسيا (إيه بي أيه)
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