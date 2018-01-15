«نماء» تطلق برنامج «أثينا» بالتعاون مع منتدى المفكرين العالميين

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة بالتعاون مع المؤسسة العالمية منتدى المفكرين العالميين في العاصمة البريطانية لندن، مؤخراً، برنامج «أثينا» التوجيهي 2018، لتسهيل دمج المرأة في الاقتصادات المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تشجيعها على إطلاق وتنفيذ المشاريع، وبناء جيل من القيادات النسائية الواعدة. ويستهدف برنامج «أثينا» تدريب وتأهيل وتمكين 100 امرأة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول 2020، ممن تتجاوز أعمارهن الـ22 عاماً، وسيعمل البرنامج على تقديم الدعم للسيدات المشاركات، وتمكينهن من بناء شبكات المعارف والتعاون في شتى المجالات، وتبادل الأفكار، ومناقشة نتائج البحوث الخاصة بالمرأة والاقتصاد، واستكشاف فرص العمل.

وستشارك 10 إلى 15 امرأة في الدورة الأولى من البرنامج التي تقام العام الجاري وتستمر 8 أشهر، وتتضمن دورات في تنمية المهارات، وتطوير القدرات، واكتساب الخبرات.

وقالت ريم بن كرم، مدير مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة «تجسد شراكتنا مع منتدى المفكرين العالميين لإطلاق برنامج أثينا التوجيهي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رغبتنا في رؤية جيل جديد من النساء القياديّات القادرات على إدارة أكثر المشاريع تميزاً وريادة وتأثيراً على أفراد المجتمع، وإلهام غيرهن لصنع المستقبل المشرق والغد المأمول، انطلاقاً من ثقتنا المطلقة بالمرأة وإيماننا بقدرتها على الإبداع».

وأشارت مدير مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة إلى أن برنامج «أثينا» هو إلا ثمرة من ثمار القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة، التي نظمتها الشارقة في ديسمبر 2017، وأوصت في ختام أعمالها بضرورة وجود بيئة محفزة للمرأة.

من جهتها، قالت إليزابيث فيليبولي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنتدى المفكرين العالميين: «سيعمل البرنامج على استكشافها وتدريبها وصقل مهاراتها للاستفادة من إمكاناتها الهائلة لإضافة قيمة نوعية كبيرة على اقتصادات المنطقة ودولها».