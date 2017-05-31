حظر «الكمبيوتر المحمول» على الطائرات الأوروبية قيد المناقشة

واشنطن (د ب أ)

قالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، أمس الأول، إن حظر أجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الكبيرة في مقصورة الركاب في الطائرات القادمة من أوروبا إلى الولايات المتحدة لا يزال قيد المناقشة.

وقال وزير الأمن الداخلي جون كيلي للمسؤولين في الاتحاد الأوروبي، إن توسيع الحظر المفروض على الكمبيوتر المحمول في الوقت الراهن بالنسبة للرحلات الجوية من بعض وجهات الشرق الأوسط «لا يزال مطروحاً على الطاولة». وكانت مصادر أوروبية قد أشارت في وقت سابق إلى أن الولايات المتحدة قررت عدم توسيع الحظر.

وقال المتحدث باسم الأمن الداخلي ديف لابان: «إن الوزير كيلي أكد أنه سينفذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين الطائرات التجارية المتجهة إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك حظر وجود أجهزة إلكترونية كبيرة في مقصورة الركاب».

كان وزير الأمن الداخلي الأميركي، قد صرح أول أمس الأحد، بأن حظر الولايات المتحدة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة يمكن أن يتسع ليشمل جميع الرحلات الدولية المتجهة من وإلى الولايات المتحدة.