الذهب يتجه لأول انخفاض شهري

لندن (رويترز)

تماسكت أسعار الذهب أمس، لكنها تبدو متجهة لأول انخفاض شهري منذ ديسمبر، حيث عززت بيانات اقتصادية أمريكية إمكانية رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» سعر الفائدة الشهر المقبل. وسجل إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة أكبر زيادة له خلال أربعة شهور في أبريل، كما ارتفع التضخم الشهري، مما يشير إلى تحسن الطلب المحلي، وهو ما قد يتيح للمركزي الأميركي رفع سعر الفائدة في الشهر المقبل.

وبحلول الساعة 0757 بتوقيت جرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية وجرى تداوله مقابل 1262.90 دولار للأوقية «الأونصة» بعد تراجعه في وقت سابق من الجلسة. وأنهى المعدن الأصفر معاملات أمس الأول على انخفاض 0.3% بعد صعوده لأعلى مستوى في شهر إلى 1270.47 دولار للأوقية وانخفض 0.4 % على أساس شهري.

كما لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في العقود الأميركية الآجلة وظل عند 1261.80 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.3 % إلى 17.32 دولار للأوقية برغم ارتفاعها 0.6 % خلال الشهر. وزاد البلاتين 0.9 % إلى 942.60 دولار للأوقية بعد تراجعه 1.9% في الجلسة السابقة.