إطلاق مشروع «عود» في «واحة الزاوية» بالعين

سيد الحجار (أبوظبي)

أطلقت شركة واحة الزاوية للتطوير والاستثمار العقاري أمس، مشروع «عود» العقاري بمنطقة «ديستركت 200»، ضمن مشروع واحة الزاوية في منطقة الفقع بمدينة العين.

وقال خلدون صالح الرئيس التنفيذي للشركة، في تصريحات للصحفيين أمس، إن مشروع «عود» يضم 7 مبان، يوفر أكثر من 600 وحدة سكنية وتجارية، لافتا إلى بيع نحو 200 وحدة بالمشروع قبل الطرح الرسمي، بقيمة تصل إلى 100 مليون درهم.

وأوضح صالح أن بيع وحدات المشروع خاصة بالمواطنين فقط، بأسعار تنافسية، تبدأ من 289 ألف درهم للأستوديو، والغرفة 445 ألف درهم، مع توفير خطط سداد مرنة تبدأ من 1500 درهم شهريا.

ولفت إلى تنوع مساحات المشروع، حيث تتوفر وحدات الاستديو بمساحات تبدأ من 30 مترا مربعا، وشقق ذات غرفة واحدة بمساحة 45 مترا، وشقق ذات غرفتين بمساحة 65 مترا، إلى جانب محال تجارية ومرافق خدمية ومساحات خضراء واسعة، كما تحيط بالمشروع مدارس ومراكز طبية وحدائق ومراكز تجارية ومنتجع صحراوي.