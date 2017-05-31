«أرامكو» تبني مجمعاً للصناعات البحرية بقيمة 5.2 مليار دولار

الرياض (أ ف ب)

وقعت شركة «أرامكو» السعودية اتفاقية بقيمة 5.2 مليار دولار مع شركة «هيونداي للصناعات الثقيلة» الكورية وشركات أخرى لبناء «أكبر مجمع للصناعات البحرية» في المنطقة، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي وشركة مساهمة في المشروع.

وستجرى أعمال البناء في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير، قُرب مدينة الجبيل الصناعية على الساحل الشرقي للمملكة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

وسيعمل المجمع على تصنيع أربع منصات حفر بحرية وأكثر من أربعين سفينة تشمل ثلاث ناقلات نفط ضخمة سنوياً، إضافة إلى تقديم خدمات الصيانة اللازمة لأكثر من 260 مُنتَجاً من سفن ومنصات حفر بحرية.

ومن المتوقع بدء الأعمال الإنتاجية في المشروع خلال العام 2019، على أن يعمل المشروع بطاقته الإنتاجية الكاملة بحلول عام 2022.