الفالح: «أوبك» والمستقلون ملتزمون بخفض مخزونات النفط إلى متوسط 5 سنوات

عواصم (رويترز)

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أمس، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين ملتزمون بهدف خفض المخزونات النفطية العالمية إلى متوسط خمس سنوات متوقعا تحقيق هذا الهدف في المستقبل القريب جدا.

وقال الفالح ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك في موسكو بعد اجتماع بين أوبك وروسيا إنهما يتوقعان استمرار تعاونهما في أسواق النفط بعد أن ينتهي اتفاق إنتاج الخام في مارس آذار العام المقبل.

وأضاف «إعلاننا المشترك مع روسيا يخلص إلى أنه بينما يمضي هدف استعادة التوازن في سبيله إلى التحقق، هناك حاجة لعمل المزيد من أجل خفض المخزونات صوب متوسط خمس سنوات».

وجدد الفالح التأكيد على موقف بلاده من فعل «كل ما يلزم» بجانب روسيا للمساعدة في تحقيق استقرار سوق النفط ليشير إلى سياسة منفتحة تجاه تقليص فائض المخزون وإعادة التوازن للسوق.