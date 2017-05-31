144 متسابقاً في «ناسداك دبي لمحاكاة التداول في عقود الأسهم المستقبلية»

دبي (الاتحاد)

عززت شركات الوساطة الإماراتية مهاراتها في مسابقة «ناسداك دبي» محتدمة المنافسة لمحاكاة التداول، في عقود أسهم مستقبلية.

وعكست المشاركة الكبيرة في المسابقة اهتمام شركات الوساطة بمعرفة المزيد عن كيفية التداول بنجاح في سوق عقود الأسهم المستقبلية الحقيقية، والتي افتتحتها «ناسداك دبي» في سبتمبر 2016، والتي توسعت بعد ذلك بصورة سريعة.

وفازت شركة ميناكورب في تحدي «ناسداك دبي» لمشتقات الأسهم لعام 2017، وذلك على أساس الربح المحقق من تداول العقود المستقبلية في 12 شركة إماراتية مدرجة. واحتلت شركة بنك أبوظبي الوطني للأوراق المالية وشركة الاتحاد للوساطة المركزين الثاني والثالث على التوالي. وجاء هشام محمد خيري من شركة ميناكورب في المرتبة الأولى كأكثر وسيط فردي نجاحاً في المسابقة، تلاه محمد أبو شعيرة من شركة الصفوة مباشر، ثم عمر سالم رفعت من إي إف جي هيرميس، وفاطمة المنصوري من شركة بنك أبوظبي الوطني للأوراق المالية، وهاني غنايم من شركة المتكاملة للأوراق المالية.

وشارك إجمالي 144 فرداً من 12 شركة وساطة إماراتية في التحدي الذي استمر على مدار أسبوعين، والذي تداولوا فيه الأموال النظرية باستخدام الأسعار المباشرة وفقاً لسوق عقود الأسهم المستقبلية الحقيقية.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي»: «تعد محاكاة التداول أداة فعالة للغاية لتعلم كيفية التداول بشكل أكثر كفاءةً في السوق الفعلية. ويعكس ارتفاع نسبة مشاركة شركات الوساطة الإماراتية في التحدي اهتمامها الكبير بمنصتنا الخاصة بتداول عقود الأسهم المستقبلية الحقيقية، حيث يتطلب النجاح مهارات متطورة وفهم جيد يفوقان ما يتطلبه تداول الأسهم».