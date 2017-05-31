«أبوظبي العالمي» يطرح ورقة استشارية حــول مقترح نظام المؤسسات الجديدة

أبوظبي (الاتحاد)

طرح سوق أبوظبي العالمي أمس، ورقة استشارية جديدة حول مقترح تأسيس إطار عمل تشريعي وتنظيمي للمؤسسات ضمن السوق، للحصول على آراء وملاحظات الجمهور والمختصين حول النظام الجديد المقترح الذي يتّبع أفضل الممارسات العالمية بما يشمل الالتزامات التنظيمية الدولية، ويلبي المتطلبات الخاصة لفئات قطاعات الأعمال العائلية وأصحاب الأصول في أبوظبي والمنطقة ومختلف أنحاء العالم.

وتوجد لدى العديد من المراكز المالية العالمية حالياً أنظمة معمول بها للمؤسسات، بما في ذلك الهيئات التنظيمية التي تطبق قانون العموم والتي اعتمدت سابقاً على الهياكل التقليدية للائتمان.

ويستفيد نظام المؤسسات الجديدة المقترح لسوق أبوظبي العالمي من وجود منظومة قانونية عالمية في السوق، وإطار تنظيمي متكامل، وشبكة واسعة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي لدولة الإمارات.

كما يتماشى النظام مع نماذج متميزة شبيهة معمول بها في جزيرتي غيرنزي وجيرسي، وسيكون النظام الأول من نوعه في الدولة عند البدء في تطبيقه.

وتم تصميم النظام بحيث يستهدف ويتماشى مع متطلبات الأفراد والعائلات والمؤسسات، ومستشاريهم المهنيين الباحثين عن الإدارة الفعالة للثروات الخاصة، والحفاظ على الأصول، وتعزيز التخطيط لعمليات التوريث وتعاقب الملكية، سواءً في أبوظبي، أو المناطق الأخرى من العالم.

ويضع النظام الجديد للمؤسسات عبر وجوده الاستراتيجي في أبوظبيو وضمن سوق أبوظبي العالمي، كل الاحتياجات الراهنة والمستقبلية لمستخدمي السوق في الاعتبار، كما يحمي خصوصية وسرية المتعاملين، ويتّبع ضوابط شاملة للحوكمة، وآليات حماية فعالة للأصول لحماية مطالب المؤسسين والحفاظ على أصول المؤسسات.

وتشمل الجوانب المقترحة للنظام، والتي تم اقتراحها بعد مقارنة شاملة لأفضل الممارسات المعمول بها في الهيئات التنظيمية العالمية، تأسيس نوع جديد من الهيكل القانوني مع سماته المميزة التي تطورت لتلبي أغراض واحتياجات مختلفة، وحماية سرية الترتيبات المتبعة في المؤسسات، وحماية قدرة المؤسس على ممارسة السيطرة على المؤسسة، وتسهيل عمليات هجرة المؤسسات القادمة من هيئات تنظيمية خارجية إلى سوق أبوظبي العالمي وبالعكس.

ويأتي اقتراح نظام المؤسسات الجديدة في إطار الالتزام المستمر لسوق أبوظبي العالمي لتطوير بيئته المتكاملة للأعمال، وتلبية كل احتياجات وتطلعات المستثمرين والمشاركين في الأسواق المالية، عبر طرح حلول مبتكرة ترسخ مكانته كمركز مالي دولي.