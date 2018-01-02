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أكد استعداده لإجراء حوار مع الجنوب والمشاركة في الألعاب الشتوية بسيؤول

زعيم كوريا الشمالية: الزر النووي على مكتبي دائما

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تاريخ النشر: الثلاثاء 02 يناير 2018

سيؤول (وكالات)

حذر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون، واشنطن أمس، من أن «الزر النووي» يبقى بمتناوله، لكنه مد اليد إلى سيؤول، مشيراً إلى إمكانية إجراء حوار والمشاركة في الألعاب الأولمبية في كوريا الجنوبية. وفي رسالته لمناسبة العام الجديد، تمسك الزعيم الكوري الشمالي بموقف التحدي بعد سنة شهدت توتراً متزايداً مع إجراء بيونج يانج تجارب عدة لصواريخ بالستية، وتجربتها النووية السادسة الأقوى حتى اليوم.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية قوله: إن سيؤول ترحب بكلمة كيم جونج أون بمناسبة العام الجديد.

وقال الزعيم الكوري الشمالي «علينا إنتاج كميات كبيرة من الرؤوس النووية والصواريخ، وتسريع نشرها»، مشدداً على أن الشمال حقق هدفه بأن يصبح دولة نووية، ومؤكدا أن برامجه للتسلح دفاعية.

وتابع كيم «يجب أن نظل مستعدين لشن هجمات نووية مضادة فورية ضد مخططات معادية لشن حرب نووية».

وقال إن الولايات المتحدة لن تكون قادرة مطلقا على المبادرة بشن حرب على كوريا الشمالية بعد أن أصبحت بلاده قادرة على ضرب كل البر الرئيس الأميركي بأسلحتها النووية. ... المزيد
     
 