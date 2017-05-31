«الاتحاد للطيران» توفر إقامة مجانية لليلة واحدة عند التوقف في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

توفر الاتحاد للطيران، إقامة مجانية لمدة ليلة واحدة في فندق ذي راديسون بلو في جزيرة ياس أبوظبي لجميع ضيوف الدرجة السياحية القادمين من الشرق الأوسط وأفريقيا وباكستان، وذلك عند التوقف في العاصمة أبوظبي. ويسري العرض بدءاً من الآن وحتى 15 سبتمبر 2017.

وقال محمد البلوكي، النائب التنفيذي للرئيس للشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: «يسرّ الاتحاد للطيران أن تدعو ضيوفها لاستكشاف معالم الجذب في أبوظبي بأنفسهم. تحظى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة بالكثير لتقدمه لمختلف المسافرين، سواء الباحثون عن الثقافة أو الرياضة أو المغامرة أو عن إجازة شاطئية».

وأضاف: «بصفتها الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تعتبر الاتحاد للطيران جزءاً لا يتجزأ من هذه المدينة المدهشة، وينبغي علينا تشجيع المسافرين ممن لديهم رحلات عبور عبر أبوظبي لاختبار أبوظبي والتعرّف إلى معالمها الرائعة. يهدف هذا العرض إلى إتاحة الوقت للضيوف لاستكشاف الكثير من معالم الجذب التي تتمتع بها العاصمة الإماراتية خلال فترة توقفهم، والتي تضمّ الصحاري الرائعة ومسجد الشيخ زايد الكبير، الذي يعتبر واحداً من أكبر المساجد في العالم، فضلاً عن الكثير من المعالم التي تستحق الزيارة في جزيرة ياس ناهيكم عن الفنادق والمطاعم عالمية المستوى في الإمارة».