«الاتحاد للطيران» توفر إقامة مجانية لليلة واحدة عند التوقف في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)
توفر الاتحاد للطيران، إقامة مجانية لمدة ليلة واحدة في فندق ذي راديسون بلو في جزيرة ياس أبوظبي لجميع ضيوف الدرجة السياحية القادمين من الشرق الأوسط وأفريقيا وباكستان، وذلك عند التوقف في العاصمة أبوظبي. ويسري العرض بدءاً من الآن وحتى 15 سبتمبر 2017.
وقال محمد البلوكي، النائب التنفيذي للرئيس للشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: «يسرّ الاتحاد للطيران أن تدعو ضيوفها لاستكشاف معالم الجذب في أبوظبي بأنفسهم. تحظى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة بالكثير لتقدمه لمختلف المسافرين، سواء الباحثون عن الثقافة أو الرياضة أو المغامرة أو عن إجازة شاطئية».
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