«سلطة دبي الملاحية» تستقطب روّاد القطاع البحري

دبي (الاتحاد)

تلقى مشاركة «سلطة مدينة دبي الملاحية» رفيعة المستوى في معرض «نور-شيبينج 2017»، المقام بين 30 مايو و2 يونيو 2017 في أوسلو وليلسترم في النرويج، اهتماماً منقطع النظير وسط إشادة دولية واسعة بإنجازاتها المتلاحقة التي تقدّم نموذجاً يُحتذى به في بناء قطاع بحري داعم للاستدامة والنمو، بحسب بيان أمس.

وتكتسب الخطوة زخماً كبيراً كونها تأتي في أعقاب اختيار دبي لتكون المدينة العربية الأولى التي تنضم إلى قائمة اللاعبين الكبار على الساحة البحرية، متربعةً على المركز الخامس بين التجمعات البحرية الأكثر تنافسية وجاذبية في العالم، بعد أن تقدمت ثلاث مراتب لتصل إلى المرتبة العاشرة ضمن «قائمة أفضل العواصم البحرية في العالم للعام 2017».

وقال محمد إبراهيم الجويعد، سفير دولة الإمارات في مملكة النرويج، الذي زار جناح السلطة في المعرض: «تلعب الإمارات دورا رئيسيا في القطاع البحري العالمي كمركز بحري ريادي متميز هو الأول في المنطقة العربية وله تأثير كبير على الصناع البحرية العالمية، وتمثل مشاركة الدولة في معرض نورشبنغ العالمي فرصة مثالية تتيح استعراض كل مزايا القطاع البحري الإماراتي، واستعراض المكانة الريادية التي حققها قطاع دبي البحري كونه الخامس عالمياً من حيث التنافسية والجاذبية للأعمال».

وتستقطب منصة «سلطة دبي الملاحية» اهتماماً لافتاً من رواد القطاع البحري العالمي، سيّما وأنها تسلط الضوء على أبرز المزايا التنافسية لمكوّنات «ماريتايم دبي» في القطاع البحري للإمارة، مع التركيز على مكامن القوة المتمثلة في إدارة الموانئ والشحن وصيانة السفن وإدارة العمليات التشغيلية.

ويحظى زوار معرض «نور-شيبينج 2017» بفرصة التعرف على الدور الاقتصادي المحوري للقطاع البحري في إمارة دبي، والذي يسهم بـ 26.9 مليار درهم، أي ما يعادل نسبة 7% في الناتج المحلي الإجمالي، مقدماً أكثر من 76 ألف وظيفة.

وقال عامر علي، المدير التنفيذي لـ «سلطة مدينة دبي الملاحية»: «تحظى مشاركتنا في الدورة الحالية من «نور-شيبينج» بأهمية استراتيجية، كونها دفعة قوية لجهودنا الحثيثة للوصول بتجربة دبي الريادية إلى العالمية، من خلال نقل معارفنا وخبراتنا وإنجازاتنا التي أثمرت عن وصول دبي إلى مصاف الخمس الكبار لأفضل التجمعات البحرية في العالم من حيث التنافسية والجاذبية.

ويسعدنا الاهتمام الدولي اللافت بمبادراتنا النوعية، التي تلعب دوراً رئيساً في زيادة عدد الشركات البحرية العاملة ضمن التجمع البحري المحلي والبالغة 5500 شركة، فضلاً عن تعزيز النشاطات البحرية في دبي، والتي تصل حالياً إلى نحو 13 ألف، بما يتقاطع مع غايات «خطة دبي 2021» في التحول إلى محور رئيس في الاقتصاد العالمي».