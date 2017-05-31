دراسة: الموظفون يتطلعون إلى حلول التعاون عبر الهواتف الذكية

دبي (الاتحاد)

كشف بحث جديد لشركة «أڤايا»، للأنظمة والخدمات وحلول التواصل، عن رغبة موظفي دولة الإمارات الاعتماد بشكل أكبر على حلول التعاون عبر الهواتف النقالة لهدف تحقيق التعاون والتواصل بفاعلية أكبر، وفق تقرير «تكنولوجي@ورك» الذي أجرته شركة الأبحاث «YouGov» بتكليف من «أڤايا».

وأظهر التقرير الذي استطلع آراء أكثر من 500 موظف في الدولة و3000 في كل أرجاء العالم أن 55% من موظفي الإمارات يرون أنه يجب على الشركات تقديم باقات الاتصالات الخليوية وحزم البيانات لضمان سير الأعمال، وذلك عند سؤالهم عن الأدوات الرقمية المفضلة لديهم لتحقيق التعاون والتفاعل، في حين، يرغب 50% ممن شملهم بالاستطلاع بتلقي رسائل البريد الإلكتروني والمواعيد على الهاتف المحمول، كما عبر 37% من موظفي الإمارات عن رغبتهم في استخدام الاتصالات الداخلية وخدمة البريد الصوتي، وأفاد 37% من الموظفين بحاجتهم إلى الولوج عن بعد لخوادم الشركة وقواعد بياناتها.

ومن خلال دراسة فوائد بيئة العمل المدعومة بالتكنولوجيا، تبين أن قدرتها على تعزيز الإنتاجية هي الفائدة الأهم التي يحققها الموظفون العاملون في هذه البيئة، حسبما أجمع الموظفون الذين شملهم الاستطلاع على المستوى العالمي.

ويرى 58% من الموظفين المشمولين بالاستطلاع في الإمارات، أن إحدى الفوائد الرئيسة لبيئة العمل المدعومة بوسائل التكنولوجيا تكمن في قدرتها على تعزيز الإنتاجية.