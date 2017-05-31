«جافزا» تسجل 122 شركة جديدة خلال الربع الأول

دبي (الاتحاد)

استقطبت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، خلال الربع الأول 122 شركة جديدة من 33 دولة حول العالم، بما يعكس ثقة المستثمرين بالخدمات والمرافق التي توفرها وقدرتها على تلبية احتياجات الأعمال والشركات من مختلف القطاعات والصناعات.

وقال سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»: «إن حصة شركات إقليم الشرق الأوسط من مجموع الشركات الجديدة خلال الربع الأول بلغت 55%، فيما حل إقليم آسيا والمحيط الهادئ ثانياً بنسبة 22%، وأوروبا 16%، وأفريقيا 4%، وأميركا الشمالية 3%، نتيجة للتوسعات التي شهدتها الشركات الحالية واستقطاب أخرى جديدة فقد استطاعت جافزا تأجير أكثر من 158 ألف متر مربع من مختلف المرافق المتوافرة تصدرتها قطع الأراضي بـ148 ألف متر مربع، والمستودعات بـ5700 متر مربع».

ونوه ابن سليم، إلى أن شركات التجارة العامة استحوذت على العدد الأكبر من الشركات المسجلة في الربع الأول بنسبة 20%، تلتها شركات الحديد ومواد البناء بنسبة 11%، فيما بلغت حصة قطاع السيارات ووسائل النقل، والمعدات والآلات، والخدمات 10% لكل قطاع، وشركات الكيماويات وصلت إلى 9%، أما حصة شركات الإلكترونيات، وشركات المواد الغذائية والمشروبات 8% لكل قطاع، وشركات الرعاية الصحية 7%، والشركات اللوجستية 3%.

وأكد أن نسبة إشغال المستودعات والوحدات الصناعية الخفيفة وصلت إلى 82% بعد إضافة وحدات جديدة أواخر العام الماضي، فيما تخطى إشغال سكن الموظفين 95%، وصالات العرض 72%‏‭ ‬ومع ‬دخول ‬مساحات ‬مكتبية ‬جديدة ‬في ‬مجمع «‬جافزا ‬ون»، ‬فقد ‬وصلت ‬نسبة ‬الإشغال ‬الإجمالية‭ ‬للمكاتب ‬في ‬جافزا ‬إلى ‬66%، ‬أما ‬المكاتب ‬المشتركة ‬التي ‬تقدم ‬للمشاريع ‬الصغيرة ‬والمتوسطة، ‬فقد ‬وصلت ‬إلى ‬98% ‬ونقوم ‬بشكل ‬مستمر ‬على ‬إضافة ‬وحدات ‬جديدة ‬حسب ‬طلب ‬العملاء.

وتعمل جافزا على مشروع متكامل لإعادة هندسة عملياتها وخدماتها، حيث أنجزت خلال الربع الأول أتمتة بعض عملياتها بحيث لا يتطلب من العميل الذهاب إلى مركز الخدمات ليتم إنجاز الخدمة بشكل كامل عبر الهاتف أو بوابة دبي التجارية، كما طبقت المنطقة الحرة نظام التوقيع الرقمي مع شركائها الاستراتيجيين من المؤسسات الحكومية والسفارات والقنصليات المعتمدة في الدولة، بحيث تصل الوثيقة التي يحتاجها العميل إلى بريده الإلكتروني، ويتم التأكد من صحة الشهادة عبر موقع إلكتروني خصص لهذا الغرض. توفر هذه الخدمة الكثير من الوقت وتعزز من كفاءة عمليات جافزا والشركات العاملة تحت مظلتها.