«إحصاء أبوظبي»: ارتفاع طفيف في أسعار الأغذيـة الـرمضـانية

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفع الرقم القياسي لأسعار الأغذية الرمضانية في منطقة أبوظبي بنسبة 0.5%، بينما انخفض في منطقة العين بنسبة 0.6%، وانخفض في منطقة الظفرة بنسبة 0.2%، حسب بيان لمركز الإحصاء - أبوظبي أمس. وقال البيان في تقريره الأسبوعي الأول لمؤشر السلع الرمضانية، إن أهم المجموعات التي ارتفعت أسعارها في الأسبوع الأول من شهر رمضان، مقارنة مع فترة الأساس مايو 2017، فقد ارتفعت أسعار مجموعة «الفواكه» بنسبة 1.4%، وارتفعت أسعار مجموعة «البقول» بنسبة 1.2%، كما ارتفعت أسعار مجموعة «الزيوت والدهون» بنسبة 0.8%.

ويشتمل المؤشر على مقارنة أسعار الأسبوع الأول من شهر رمضان بأسعار الأسبوع السابق عليه بأساس مايو 2017. ويعدّ التقرير أحد المؤشرات الإحصائية لمساعدة متخذي القرار والمؤسسات الرقابية على مراقبة الأسعار الرمضانية خلال الشهر الكريم لما فيه مصلحة المستهلك.