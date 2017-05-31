«‬مطار دبي» يدشن ‬صالة ‬كبائن النـوم في المبنى (3)

دبي (الاتحاد)

دشن مطار دبي الدولي صالة كبائن النوم «سليب أند فلاي» في المبنى رقم 3 بالمطار، والتي تضم 27 حجرة وكابينة نوم، ما يتيح للمسافرين مزيداً من الخيارات للحصول على قسط من الراحة، ضمن أجواء متميزة. وقد صممت صالة كبائن النوم الجديدة في مطار دبي الدولي على الطراز الإسكندنافي، وهي تجمع الراحة والأناقة، وهي تشمل 20 كابينة نوم عصرية فائقة الحداثة مصممة على شكل أكواخ الإسكيمو، بالإضافة إلى سبع كبائن مزدوجة مميزة مجهزة بأسرة أطفال قابلة للطي والسحب.

وتتميز صالة كبائن النوم «سليب أند فلاي» بتصميمها مستلهمة من الطبيعة، ما يجعل منها واحة للراحة والاسترخاء تتيح للمسافرين التمتع بقسط من الراحة لفترات تتراوح بين ساعة واحدة و24 ساعة، قبل انطلاق رحلاتهم.

وقال يوجين باري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وشؤون الاتصالات في مطارات دبي: «يعد افتتاح صالة كبائن النوم إضافة رائعة إلى مجموعة خيارات الراحة والاسترخاء المتوافرة حالياً في مطارات دبي، حيث تعد الصالة أحدث منتج ضمن قائمة طويلة من المنتجات الجديدة والمدهشة التي نقدمها لتلبية الاحتياجات المتنامية لدى قاعدة مسافرينا من مختلف أنحاء العالم، والتي تتكامل فيما بينها لتجعل من مطار دبي الدولي وجهة جديرة بالزيارة في حد ذاتها».

وبدوره، قال جيفري كارير، مدير عام شركة أون جراوند هوسبيتاليتي: «بعد قيامنا بتشغيل صالات مخصصة للنوم في المطارات على مدى سنوات، نقلنا الآن فكرتنا الفريدة إلى مستوى جديد في مطار دبي الدولي. ويسعدنا أن نكون جزءاً من التجربة المذهلة التي يوفرها مطار دبي الدولي للمسافرين من خلال صالة كبائن النوم «سليب أند فلاي»، حيث نتطلع إلى تزويد الأعداد المتنامية من المسافرين عبر مطار دبي، بقسط من الراحة ضمن أجواء متميزة».

وتقع صالة كبائن النوم «سليب أند فلاي» بالقرب من البوابةA1‭ ‬ في ‬الكونكورس ‬A، ‬وهي ‬تتيح ‬للمسافرين ‬عبر ‬مطار ‬دبي ‬الدولي ‬المزيد ‬من ‬الخيارات ‬لأخذ ‬قسط ‬من ‬النوم ‬والراحة، ‬حيث ‬يضم ‬المطار ‬أيضاً ‬فنادق ‬عدة ‬من ‬فئة ‬الخمسة ‬نجوم. ‬ويمكن ‬حجز ‬الحجرات ‬والكبائن ‬في ‬الصالة ‬الجديدة ‬عبر ‬الموقع ‬الشبكي: ‬www.sleep-n-fly.com. ‬كما ‬ترحب ‬الصالة ‬بأعضاء ‬كل ‬من «‬بريوريتي ‬باس» ‬و«‬لاونج ‬كي»‬.

وقال جاستن بانون، مدير مجموعة كولينسون قائلاً: «يسرنا في مجموعة كولينسون المشاركة في صالة كبائن النوم (سليب أند فلاي) وتوفير خيارات جديدة لعملاء (بريوريتي باس)، (بريوريتي باس سيليكت) و(لاونج كي) المسافرين عبر مطار دبي الدولي، حيث توفر حجرات وكبائن النوم للمسافرين خياراً فريداً للراحة والاستراحة أثناء انتظار مواعيد إقلاع طائراتهم.