«سوق أبوظبي الحرة» تعكس الأجواء الرمضانية للمسافرين

أبوظبي (الاتحاد)

تحتفل سوق أبوظبي الحرة هذا الموسم بشهر رمضان المبارك، من خلال إطلاق العديد من الفعاليات والمبادرات، التي من شأنها عكس أجواء هذا الشهر الفضيل في كافة أرجاء مطار أبوظبي الدولي.

حيث تسعى سوق أبوظبي الحرة هذا الموسم إلى التفاعل مع المسافرين ونقل ما يحمله شهر رمضان المبارك من معاني وقيم، وذلك للتعريف بها بين كافة المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي.

حيث سيتم عرض مقتطفات عن العادات والتقاليد التي يعززها هذا الشهر الفضيل على شاشات متوافرة في مباني المطار كافة.

كما يتم تنظيم عدد من النشاطات الترفيهية للمسافرين تشمل عرض فن النسج، والغدير للحرف الإماراتية اليدوية، ومنسوجات من العلامة المحلية «تقاية»، بالتعاون مع صندوق خليفة، وتقديم سوق تراثي بأجواء رمضانية في مبنى المسافرين 3، مع حضور الشخصيات الكرتونية الإماراتية المشهورة حمدان وحمدة، للتفاعل وتسلية الصغار من المسافرين.