القرية العالمية تستقطب 2.4 مليون زائر خلال شهرين

مصطفى عبد العظيم (دبي)

استقطبت القرية العالمية أكثر من 2.4 مليون زائر خلال أول شهرين من انطلاق موسمها الثاني والعشرين في الأول من نوفمبر 2017، وبنمو قدره 4% عن الفترة ذاتها من الموسم الماضي، مع زيادة كبيرة في نسبة الزوار من العائلات والأفواج السياحية.

وكشف بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية خلال مؤتمر صحفي أمس، عن نجاح القرية العالمية في الاستفادة من التكنولوجيا والبيانات الضخمة في توفير تجربة ثرية لضيوف القرية من كل الأعمار الشرائح، بداية من مواقف السيارات التي يجري العمل على تزويدها بأجهزة استشعار لتحديد الخالية والمشغولة منها، مروراً ببوابات الدخول والتجول داخل الأجنحة والاستمتاع بالأجواء التي توفرها القرية، وصولاً إلى المغادرة.

وأوضح أنوهي، أن القرية نجحت في الحفاظ على جاذبيتها للزوار رغم تعدد الوجهات الترفيهية في الدولة، مشيراً إلى أن النمو في أعداد الزائرين يعكس المكانة التي تتمتع بها القرية باعتبارها الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق، مشيراً إلى أن مؤشر سعادة الزوار سجل خلال أول شهرين من الافتتاح 9 من 10، وهو ما يعد مؤشراً على نجاح ما تقدمه الوجهة من تجربة استثنائية وغير مسبوقة خلال موسمها الثاني والعشرين.

وأوضح أنوهي أن إحصائيات الفترة من 1 نوفمبر حتى 31 ديسمبر 2017، أظهرت تحقيق أرقام قياسية على مؤشرات الأداء وسعادة الجمهور، وذلك في ظل المقومات العالية المستوى التي قدمتها الوجهة وفق أعلى المعايير العالمية، فضلاً عن تقديمها تجربة ترفيهية مميزة والتنوع والغنى التراثي والثقافي إلى جانب سلسلة من كبرى الفعاليات الترفيهية العالمية.