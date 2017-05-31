8.1 مليار درهم قيمة المباني المنجزة في دبي خلال الربع الأول

يوسف العربي (دبي)

بلغت قيمة المباني المنجزة في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 8.1 مليار درهم، مقارنة بنحو 7.9 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من 2016، مسجلة نسبة نمو بحدود 3%، حسب بيانات حصلت عليها «الاتحاد» من مركز دبي للإحصاء، استناداً على إحصائيات بلدية دبي.

كما تم إنجاز 593 فيلا خاصة، بمليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2017، فيما تم إنجاز 1.817 فيلا استثمارية بقيمة 1.8 مليار درهم، خلال الفترة نفسها.

وعلى صعيد المباني الصناعية، تم إنجاز 45 مبنى صناعياً في دبي بقيمة 423 مليون درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2017، فيما تم إنجاز 34 منشأة عامة بقيمة 706 ملايين درهم.

وبلغ عدد المباني متعددة الطوابق المنجزة في دبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي نحو 76 مبنى بقيمة 914 مليون درهم، كما تم إنجاز 60 نسبة طابقية بقيمة 3.26 مليار درهم.