«تجار دبي» يستعرض الابتكار والتفكير التصميمي في ورشة عمل

دبي (الاتحاد)

‬نظم ‬برنامج ‬تجار ‬دبي، ‬إحدى ‬مبادرات ‬غرفة ‬تجارة ‬وصناعة ‬دبي ‬ورشة ‬عمل ‬مؤخراً ‬في ‬مقر ‬الغرفة، ‬حملت ‬عنوان «‬الابتكار ‬والتفكير ‬التصميمي» ‬في ‬إطار ‬جهوده ‬لنشر ‬ثقافة ‬ريادة ‬الأعمال ‬والابتكار ‬في ‬مختلف ‬مجالات ‬الأعمال.

وهدفت ورشة العمل إلى تعريف المشاركين بمفهوم التفكير التصميمي ومراحله وسماته السبع وعلاقته بالابتكار، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أبرز مراحل التفكير التصميمي، وهي الإلهام وتوليد الأفكار والتنفيذ.

وتحدث خلال ورشة العمل شريف المغربي، مدرب التنمية البشرية ومدير مبادرة «في أفضل حال»، حيث سلط الضوء على كيفية إيجاد الحلول المناسبة للتحديات من خلال اتباع منهج ونظام التفكير التصميمي، بالإضافة إلى زيادة وعي المشاركين حول الابتكار والتفكير التصميمي من خلال مراحله الثلاث المهمة.

وأشار عيسى الزعابي، نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الدعم المؤسسي في غرفة دبي والمنسق العام لبرنامج تجار دبي إلى أن ورش العمل هذه تهدف لمساعدة الشباب المواطن ودعمهم لدخول عالم ريادة الأعمال وخاصة التصميم، مضيفاً أن هذه الورشة هي جزء من رسالة برنامج تجار دبي لتحويل أحلام رواد الأعمال إلى مشاريع وأعمال قائمة على أرض الواقع، مشيراً أن البرنامج عقد 7 ‬ورش ‬عمل ‬تدريبية ‬منذ ‬بداية ‬العام ‬2017 ‬مع ‬مشاركة ‬حوالي ‬175 ‬رائد ‬أعمال ‬ومهتماً.

وقال الزعابي: «ومع تركيز دولة الإمارات على دعم ريادة الأعمال باعتبارها ركيزة أساسية من خطط المستقبل، ورؤية قادتنا وشيوخنا الحكيمة، يهمنا في غرفة دبي أن ندعم هذه الشريحة المهمة من شبابنا ونساعدها على لعب دور فعال في نجاح مشاريعهم ومساهمتهم في التنمية الاقتصادية في الدولة».

وبدوره، قال شريف المغربي: «هناك أهمية كبيرة في فهم عقلية التفكير التصميمي من قبل مختلف شرائح المجتمع، فاعتماد هذا المنهج يعني الاعتقاد بأن جميع المشاكل والتحديات، حتى تلك التي تبدو مليئة بالصعوبات، قابلة للحل».