فريق «مؤشر الابتكار» يبحث مراحل إنجاز مبادرات رفع تنافسية الدولة

دبي (الاتحاد)

عقد الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي اجتماعه الثالث خلال العام الجاري، في مقر وزارة الاقتصاد بدبي. ترأس الاجتماع عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد ورئيس الفريق، فيما حضر الاجتماع ممثلو الجهات الحكومية من أعضاء الفريق، الذي يضم وزارة الاقتصاد، وزارة التربية والتعليم، وزارة الموارد البشرية والتوطين، وزارة المالية، المصرف المركزي، الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، هيئة الأوراق المالية والسلع، الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات.

وتناول الاجتماع مناقشة مراحل الإنجاز التي شهدتها خطط العمل والمبادرات المعنية بتعزيز تنافسية الدولة على مؤشر الابتكار العالمي، مع وضع جداول زمنية لتسليم النتائج المرجوة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك في إطار تكامل الجهود بين الجهات الحكومية لتحقيق المستهدف الوطني الخاص بتقدم الدولة ضمن أكبر عشر دول على مؤشر الابتكار العالمي بحلول عام 2021.

فيما تم مناقشة عدد من المحاور المطلوب تسريع وتيرة الإنجاز بها، ومنها البيانات المتعلقة بمؤشرات التعليم بشقيه الأساسي والعالي والاستثمارات الخاصة بالبحث العلمي والتطوير، والمسح الصناعي بالدولة، وهي مجالات لا تزال تشكل تحدياً يتطلب بذل مزيد من الجهد لتحقيق نتائج ملموسة بها على المدى القريب.

من جانبهم، قدم ممثلو الجهات الحكومية من أعضاء الفريق نبذة عن آخر المستجدات المتعلقة بالمحاور الجاري العمل على تنفيذها وفق الجداول الزمنية الموضوعة، كما ناقش الاجتماع التحضيرات والتنسيقات الخاصة بمتابعة الإعلان عن مؤشر الابتكار العالمي 2017، والذي سيطلق من المقر الأوروبي للأمم المتحدة بمدينة جنيف منتصف شهر يونيو من العام الجاري.

وأكد عبد الله سلطان الفن الشامسي أهمية النتائج الإيجابية التي حققها الفريق خلال الفترة الماضية في ظل تكثيف جهود التعاون والتكامل فيما بين الجهات والهيئات الحكومية للوصول إلى الغايات المرجوة وتحقيق المستهدف الوطني.

وتابع أن ما حققته الدولة العام الماضي من تقدم بواقع 6 مراكز على مؤشر الابتكار العالمي، يشكل إنجازاً كبيراً إلا أنه يضع في الوقت نفسه تحدياً أكبر في ضرورة تحقيق قفزات سنوية مماثلة وصولاً إلى أكبر 10 مراكز على المؤشر بحلول عام 2021، معرباً عن أهمية تكثيف الجهود لتنفيذ المبادرات الموضوعة على جدول أعمال الفريق، وذلك لتحقيق التقدم المطلوب على المؤشر، فضلاً عن أنها ستقدم مرافق حيوية ومتنوعة للدولة تعزز من ممكناتها في مسار التحول نحو اقتصاد معرفي مستدام قائم على الابتكار.