«أدنوك للتوزيع» تفتتح محطتي خدمة في أبوظبي ورأس الخيمة

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفع عدد المحطات التابعة لشركة «أدنوك» للتوزيع إلى 447 محطة في مختلف مناطق الدولة، عقب افتتاح الشركة محطتي خدمة جديدتين، إحداهما محطة خدمة برية بمنطقة العجبان بأبوظبي وتحمل اسم «توازن»، والأخرى محطة خدمة برية وبحرية بإمارة رأس الخيمة، وتحمل اسم «رأس الخيمة».

ويشمل هذا العدد 347 محطة عامة تخدم العملاء أصحاب المركبات والمراكب البحرية والسكان، إلى جانب 100 محطة تختص بتلبية متطلبات مجموعة من القطاعات الصناعية والمتخصصة.

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع «مع افتتاح المحطتين الجديدتين، نؤكد أننا في أدنوك للتوزيع ملتزمون بالتوجه الاستراتيجي الأشمل لشركتنا، والذي يعتبر الدافع الأساسي لنا وهو تلبية احتياجات الطاقة اليومية لمختلف القطاعات في دولة الإمارات، وفق أعلى مستويات الجودة».

وأضاف «منذ مطلع 2017، كان عملاؤنا في مختلف مناطق دولة الإمارات على موعد مع افتتاح 21 محطة من أصل 35 محطة خدمة جديدة نصت خطتنا التوسعية على افتتاحها خلال العام الجاري.