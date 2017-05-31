«مصدر» تتطلع لتطوير مشاريع جديدة في مجال إعادة تدوير النفايات

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» أن إطلاق شركة «الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة»، المشروع المشترك بين «مصدر» و«بيئة» مؤخراً، يمهد الطريق لمشاريع تجارية أخرى في مجال الطاقة النظيفة والإدارة المستدامة للنفايات.

وأعرب الرمحي عن تطلعه لأن يكون تعاون «مصدر» مع «بيئة» في هذا المجال انطلاقةً لتطوير عدد من منشآت تحويل النفايات إلى طاقة في الدولة وخارجها، حيث يزداد الاهتمام حالياً بكفاءة وفاعلية الإدارة المستدامة للنفايات وحلول تحويل النفايات إلى طاقة.

وقال الرمحي لـ«الاتحاد»، إن عمليات الإنشاء الفعلية لمنشأة تحويل النفايات إلى طاقة في إمارة الشارقة، والتي تعد المشروع الأول للشركة الجديدة، تنطلق عقب الإعلان عن الانتهاء من الترتيبات المالية، لافتاً إلى أهمية الشركة، والتي تهدِف إلى تطوير منشآت لتحويل النفايات إلى طاقة في المنطقة، في مواجهة التحدّيات البيئيّة وتعزيز سبل المحافظة على بيئة خالية من التلوّث.

وأوضح أن منشأة تحويل النفايات إلى طاقة في إمارة الشارقة ستعمل خلال مرحلتها الأولى على معالجة أكثر من 300 ألف طن من النفايات البلدية الصلبة سنوياً بدلاً من دفنها في مكبات النفايات، الأمر الذي يفتح الباب أمام مصدر غير مستغل للطاقة.