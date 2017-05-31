أحمد بن سعيد يطلق «مسرعة دبي للمدن الذكية» في واحة دبي للسيليكون

دبي (الاتحاد)
أطلق سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة واحة دبي للسيليكون، مسرعة دبي للمدن الذكية، ضمن مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك» المملوك بالكامل للسلطة، والذي يعد أكبر مركز لريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، كما أطلق الموقع الإلكتروني الخاص بالمسرعة لتمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال من التقدم إلى البرنامج.
وسيتم تشغيل برنامج المسرعة من قبل «ستارت أب بوت كامب»، المجموعة العالمية لبرامج المسرعات. وقد تم إطلاق مسرعة دبي من قبل سلطة واحة دبي للسيليكون بالتعاون مع ستة شركاء استراتيجيين هم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، ومكتب دبي الذكية، وغرفة تجارة وصناعة دبي، وشركة فيزا وشركة «أورانج بيزنس سيرفيسز»، وجامعة روتشستر للتكنولوجيا، وبلغت تكلفة إعداد هذا البرنامج 18.4 مليون درهم.
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ويستهدف برنامج المسرعة، القائم على تكنولوجيا المدن الذكية، الشركات الناشئة التي تعمل على تطوير حلول مبتكرة لتعزيز المدن الذكية والتغلب على التحديات الكبيرة الناجمة عن الازدحام والنفايات والطاقة. وبالإضافة إلى ذلك، وفي محاولة لتحسين حياة المواطنين، يهدف البرنامج إلى تحديد الحلول داخل المنازل والمباني الذكية، ووسائل النقل والخدمات اللوجستية الذكية، وأساليب المعيشة الذكية، بالإضافة إلى التخطيط والصيانة الذكية. ومن المتوقع أن تستفيد العديد من الشركات الناشئة من المعارف الجديدة حول إنترنت الأشياء، وتكنولوجيا الاستشعار، والبيانات الكبيرة، ومجالات الواقع الافتراضي لتطوير الحلول الإحلالية.
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