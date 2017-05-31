«دانة» ترفع دعوى على كردستان بـ26.5 مليار دولار

نيويورك (د ب ا)

أقامت شركة «دانه غاز» وشركاؤها دعوى قضائية أمام إحدى المحاكم الأميركية لمطالبة حكومة إقليم كردستان العراق بتعويضات تبلغ 26.5 مليار دولار على الأقل بسبب التأخير في تنفيذ مشروعاتها في مجال النفط والغاز الطبيعي في الإقليم. وبحسب وكالة بلومبرج، فإن شركة «دانه غاز» وشركاؤها في شركة «بيرل بتروليوم» أقامت دعوى التعويض أمام إحدى المحاكم الاتحادية في العاصمة الأميركية واشنطن يوم 12 مايو الماضي للمطالبة «لتأكيد وتنفيذ» قرار إحدى قضايا التحكيم في لندن، بحسب وثائق المحكمة الأميركية، مضيفة أن الدعوى جزء من عملية قضائية يمكن أن تسمح لشركة «بيرل بتروليوم» بمصادرة ممتلكات كردية إذا لم تسدد الحكومة الكردية المبالغ التي قضت بها محكمة التحكيم.

وقالت وزارة النفط في حكومة إقليم كردستان، إن الحكومة ستواصل الدفاع بقوة عن موقفها على كل الصعد.