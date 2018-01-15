بحث إعفاء المشاركين من «القيمة المضافة»

دبي (الاتحاد)

كشف بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية، عن عقد إدارة القرية اجتماعاً خلال الأسبوع المقبل مع الهيئة الاتحادية للضرائب لمناقشة كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الشركات المشاركة ضمن أجنحة القرية، وبحث إمكانية إعفائها من الضريبة لاسيما وأن معظم المشاركين هم من خارج الدولة.

وقال إن الجهات المشاركة والتي لديها رخص تجارية في الدولة وينطبق عليها شروط الضريبة قامت بالفعل باحتساب الضريبية وتحصيلها وذلك بعد أن أدخلت أجهزة الحسابات لطباعة الفواتير، مشيراً إلى أن إدارة القرية قامت بتنظيم ورش عمل مع المستثمرين للتوعية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتعريف باللائحة التنفيذية للقانون وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في الأنظمة الضريبة.

وتشهد حركة البيع في القرية العالمية حالة من الترقب بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ مطلع العام، بالنظر إلى نوعية البائع فهناك من يعرف كافة التفاصيل بشأن الضريبة وكيفية تطبيقها وهم من الشركات المرخصة بالدولة وينطبق عليها شروط تحصيل الضريبة، وهناك من يستغل الضريبة في عمليات البيع، مشيراً إلى أن إدارة القرية تقوم من خلال فرق تفتيش المستوى السري بمراقبة عمليات البيع.وأوضح أن الصورة ستتضح أكثر بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في القرية العالمية بعد اللقاء المتوقع الأسبوع المقبل مع مسؤولي الهيئة الاتحادية للضرائب.