بحث إعفاء المشاركين من «القيمة المضافة»

دبي (الاتحاد)
كشف بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية، عن عقد إدارة القرية اجتماعاً خلال الأسبوع المقبل مع الهيئة الاتحادية للضرائب لمناقشة كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الشركات المشاركة ضمن أجنحة القرية، وبحث إمكانية إعفائها من الضريبة لاسيما وأن معظم المشاركين هم من خارج الدولة.
وقال إن الجهات المشاركة والتي لديها رخص تجارية في الدولة وينطبق عليها شروط الضريبة قامت بالفعل باحتساب الضريبية وتحصيلها وذلك بعد أن أدخلت أجهزة الحسابات لطباعة الفواتير، مشيراً إلى أن إدارة القرية قامت بتنظيم ورش عمل مع المستثمرين للتوعية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتعريف باللائحة التنفيذية للقانون وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في الأنظمة الضريبة.
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