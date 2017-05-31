مأزق زيدان.. جوهرة الأندلس أم فتى كارديف

محمد حامد (دبي)

يواجه زين الدين زيدان مأزقاً كبيراً في المفاضلة بين الويلزي جاريث بيل، والنجم الإسباني إيسكو، للدفع بأحدهما في نهائي كارديف المرتقب أمام اليوفي في المشهد الأخير والمرتقب لدوري أبطال أوروبا، ويدرك زيدان جيداً أن النجم الأندلسي مطلب جماهيري، بعد أن ظهر بصورة رائعة خلال المباريات التي حصل خلالها على فرصة المشاركة أساسياً، وفي الوقت ذاته يشكل تعافي بيل الغائب منذ 6 أسابيع عبئاً كبيراً على خطط زيزو، فالنجم الويلزي يحظى بدعم مطلق من رئيس النادي فلورنتينو بيريز، كما أن مشاركته في المباراة التي تقام في وطنه الأم ويلز، تبدو خياراً مطروحاً بقوة.

زيدان ألمح إلى أنه ليس سعيداً بمناقشة مثل هذه القضايا المثيرة للجدل، وشدد على أن إيسكو وبيل من العناصر المهمة في صفوف الفريق بفضل قدراتهما الكبيرة، بل أشار إلى أن فكرة المفاضلة بينهما قد لا تكون مطروحة في الأساس، فقد يتم الدفع بهما معاً في النهائي المرتقب، فقد سبق أن شاركا معاً في 16 مباراة، كما شدد على أنه لن يكشف عن تشكيلته، فهناك 23 لاعباً يستحقون الاحترام، وجميعهم لديهم القدرات التي تؤهلهم للدفاع عن كيان الريال في التحدي الأصعب أمام اليوفي.

من ناحيته علق لوكا مودريتش على الجدل المثار حول المفاضلة بين بيل وإيسكو قائلاً: «ليست لدينا أي معلومات أو حتى مؤشرات عن مشاركة بيل أو إيسكو، أثق في أن بيل لديه أعلى درجات الاحترافية، وهو شخص ولاعب يتصف بالأمانة، سوف يتم حسم كل شيء من خلال النقاش الصريح للوصول إلى أفضل حل ممكن يخدم مصلحة الريال كفريق، اسم النادي ومصلحته تظل الأهم في جميع الأحوال.

بدوره أكد ألفريدو ريلانو في مقال له عبر صحيفة «آس» المدريدية أن المفاضلة بين إيسكو وبيل أمر يدعو للقلق، حتى لو لم يعترف زيدان بذلك، فقد تألق إيسكو بصورة لافتة في غياب بيل، وحينما عاد الأخير من إصابته دفع به المدرب الفرنسي على حساب النجم الإسباني دون تردد، وأشار ريلانو إلى أن بيل نجح في رفع الحرج عن زيدان، حينما قال إنه تعافى من إصابته، ولكنه ليس جاهزاً بنسبة 100%.