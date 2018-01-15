  • الاثنين 27 ربيع الآخر 1439هـ - 15 يناير 2018م

347 مليون درهم قيمة التداولات

عمليات شراء «القيادية» تدعم مؤشرات الأسواق المحلية
حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 15 يناير 2018

حاتم فاروق (أبوظبي)

ساهمت عمليات شراء استهدفت عدداً من الأسهم القيادية في دعم مؤشرات الأسواق المالية المحلية خلال جلسة بداية الأسبوع، وسط تعاملات هادئة تراجعت فيها مستويات السيولة انتظاراً لما سيفسر عنه اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة «إعمار» التي ناقشت التوزيعات الاستثنائية للسهم.

وسجلت قيمة تعاملات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية خلال جلسة تعاملات أمس، نحو 347.6 مليون درهم، بعدما تم التعامل على أكثر من 233.3 مليون سهم، من خلال تنفيذ 3534 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 69 شركة مدرجة، ارتفع منها 32 سهماً، فيما تراجعت أسعار 26 سهماً، وظلت أسعار 11 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات جلسته على تراجع بلغت نسبته 0.13% ليغلق عند مستوى 4585 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 49.9 مليون سهم، بقيمة بلغت 69.7 مليون درهم، من خلال تنفيذ 772 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 31 شركة مدرجة، ارتفع منها 15 سهماً، فيما تراجعت أسعار 11 سهماً، وظلت أسعار 5 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

أما مؤشر سوق دبي المالي، فقد أغلق مرتفعاً بنسبة 0.53% عند مستوى 3512 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 183.4 مليون سهم، بقيمة بلغت 277.9 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2762 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 38 شركة مدرجة، ارتفع منها 17 سهماً، فيما تراجعت أسعار 15 سهماً، وظلت أسعار 6 أسهم عند الإغلاق السابق.

وتعليقاً على أداء الأسواق المالية المحلية، قال جمال عجاج، مدير عام شركة «الشرهان» للأسهم والسندات، إن الأسهم المحلية شهدت خلال جلسة تعاملات أمس تبايناً في الأداء تجاه المتعاملين لانتظار ما سيسفر عنها اجتماع عمومية «إعمار»، مؤكداً مواصلة عمليات الشراء من قبل المؤسسات والمحافظ، فضلاً عن ظهور محفزات جديدة تتمثل في إعلان الشركات عن مشاريع وخطط مستقبلية، إلى جانب تزايد التوقعات الإيجابية لنتائج الشركات السنوية. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 