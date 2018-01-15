عمليات شراء «القيادية» تدعم مؤشرات الأسواق المحلية

حاتم فاروق (أبوظبي)

ساهمت عمليات شراء استهدفت عدداً من الأسهم القيادية في دعم مؤشرات الأسواق المالية المحلية خلال جلسة بداية الأسبوع، وسط تعاملات هادئة تراجعت فيها مستويات السيولة انتظاراً لما سيفسر عنه اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة «إعمار» التي ناقشت التوزيعات الاستثنائية للسهم.

وسجلت قيمة تعاملات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية خلال جلسة تعاملات أمس، نحو 347.6 مليون درهم، بعدما تم التعامل على أكثر من 233.3 مليون سهم، من خلال تنفيذ 3534 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 69 شركة مدرجة، ارتفع منها 32 سهماً، فيما تراجعت أسعار 26 سهماً، وظلت أسعار 11 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات جلسته على تراجع بلغت نسبته 0.13% ليغلق عند مستوى 4585 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 49.9 مليون سهم، بقيمة بلغت 69.7 مليون درهم، من خلال تنفيذ 772 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 31 شركة مدرجة، ارتفع منها 15 سهماً، فيما تراجعت أسعار 11 سهماً، وظلت أسعار 5 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

أما مؤشر سوق دبي المالي، فقد أغلق مرتفعاً بنسبة 0.53% عند مستوى 3512 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 183.4 مليون سهم، بقيمة بلغت 277.9 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2762 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 38 شركة مدرجة، ارتفع منها 17 سهماً، فيما تراجعت أسعار 15 سهماً، وظلت أسعار 6 أسهم عند الإغلاق السابق.