«قمة النجوم» على مسرح أرينا

لوس أنجلوس (أ ف ب)

للسنة الثالثة على التوالي، يجمع نهائي الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة، اعتباراً من اليوم، فريقي كليفلاند كافالييرز حامل اللقب وجولدن ستايت ووريرز وصيفه وصاحب أفضل سجل هذا الموسم.

ويعد هذا النهائي الأكثر نجومية في تاريخ اللعبة، بحسب شبكة «اي أس بي أن»، مع وجود سبعة لاعبين من الطراز الرفيع سيخوضون المباراة الأولى في قاعة أوراكل أرينا، الخاصة بفريق جولدن ستايت صاحب أفضلية الأرض، نسبة إلى نتائجه في الموسم المنتظم بين المنطقتين الشرقية والغربية.

وسبق لهؤلاء النجوم السبعة خوض مباراة النجوم السنوية «أول ستار» في فبراير الماضي، التي تجمع أفضل اللاعبين الذين يختارهم الجمهور من المنطقتين.

ويعتبر جولدن ستايت صاحب أفضل رصيد في الموسم المنتظم بـ 67 انتصاراً مقابل 15 خسارة، إلى 12 فوزاً نظيفاً في الأدوار الإقصائية «البلاي أوف» (بمعدل فارق 16.3 نقطة في المباراة الواحدة)، متغلباً على كل من بورتلاند ترايل بلايزرز ويوتاه جاز وسان أنتونيو سبيرز بنتيجة واحدة 4-صفر، الأمر الذي لم يتحقق سابقاً في تاريخ الدوري.