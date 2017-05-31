مرسيدس من البطل إلى المرشح الأقل حظاً

مونت كارلو (د ب أ)

جاء فوز فيراري بالمركزين الأول والثاني في سباق الجائزة الكبرى للفورمولا-1 الذي أقيم الأحد الماضي في موناكو، ليعزز الفريق وضعه كمرشح قوي هذا الموسم، بينما يواجه مرسيدس حامل لقب فئة الصانعين ببطولة العالم واقعاً جديدا، وبات واضحاً أن الفريق عليه أن يتقبل حقيقة أنه أصبح المرشح الأقل حظا في تنافسه مع فيراري هذا الموسم، بعد أن حقق سيبستيان فيتل سائق فيراري انتصاره الثالث هذا الموسم، وجاء زميله الفنلندي كيمي رايكونن في المركز الثاني.

وفقد رايكونن موقعه في الصدارة خلال السباق، عندما توقف أولاً في نقطة الصيانة وعاد إلى المضمار وسط سرب من المتنافسين.

ولكن بغض النظر عما إذا كان فريق فيراري قد تعمد التلاعب بسيارتيه لضمان الفوز للألماني فيتل متصدر الترتيب العام للسائقين أم لا، فقد فرض الفريق الإيطالي تفوقه بشكل واضح أمام منافسه مرسيدس.

وقال توتو فولف رئيس فريق مرسيدس «فيراري فرض سيطرته على السباق. إننا المرشحون الأقل حظا. هذا هو الواقع الجديد».

وفرض فريق مرسيدس هيمنته على لقب بطولة العالم في فئتي الصانعين والسائقين منذ عام 2014، لكنه بدا متعثراً في التأقلم مع التعديلات في قوانين ونظام السباقات هذا الموسم.

وواجه سائقاه لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس مشكلات منها المتعلقة باستخدام الإطارات المناسبة، كما تسببت الضغوط التي يواجهها الفريق للمرة الأولى منذ أعوام في ارتكاب أخطاء.

وحقق هاميلتون نتيجة مخيبة للآمال في التجارب التأهيلية بموناكو لينطلق من المركز الثالث عشر، وقد تقدم خلال السباق لينهيه في المركز السابع، بينما تقدم زميله بوتاس مركزا واحدا حتى أنهى السباق في المركز الرابع.

وقال فولف في إشارة إلى سباق كندا المقرر 11 يونيو، «قمنا بتقليص الخسائر ونحن بحاجة إلى العمل الجاد للوقوف على نقاط الضعف لدينا، وتحقيق عودة قوية في مونريال»، ويتصدر فيراري التصنيف العام لفئة الصانعين برصيد 196 نقطة يليه مرسيدس برصيد 179 نقطة، كما يتصدر فيتل الترتيب العام لفئة السائقين برصيد 129 نقطة مقابل 104 نقاط لهاميلتون.