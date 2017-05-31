موراي يعبر كوزنيتسوف بـ «الحزام الناري»

باريس (د ب أ)

استهل البريطاني أندي موراي مبارياته في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس رولان جاروس بتحقيق فوز صعب على الروسي أندري كوزنيتسوف 6 /‏‏ 4 و4 /‏‏ 6 و6 /‏‏ 2 و6 /‏‏ صفر، وعانى المصنف الأول، عدم الاستعداد الجيد للبطولة، حيث كان يكافح إصابته بالحزام الناري وفي الكوع، وحقق موراي الفوز في المجموعة الأولى بعد ثلاثة أرباع ساعة، ولكنّ أداءه تراجع في المجموعة الثانية التي خسرها لكوزنيتسوف.

وقال موراي «بالتأكيد المباراة أصبحت أفضل بمرور الوقت، بدأت التحرك بشكل أفضل بقليل في النهاية. كنت أسدد الكرة بشكل أفضل عندما كنت أدافع».

واستهل السويسري ستانيلاس فافرينكا مشواره نحو حصد لقب ثانٍ في البطولة بالفوز على السلوفاكي جوزيف كوفاليك 6 /‏‏ 2 و7 /‏‏ 6 (8 /‏‏ 6) و6 /‏‏ 3، ويسعى فافرينكا، حامل اللقب في 2015، للفوز بلقبه الرابع في بطولات الجائزة الكبرى (جراند سلام). ويحمل حالياً لقب بطولة أميركا المفتوحة.

الفوز بسهولة على المصنف رقم 152 على العالم ترك فافرينكا بسجل خالٍ من الهزيمة أمام اللاعبين المصنفين خارج قائمة أفضل 50 لاعب برولان جاروس.