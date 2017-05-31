ترشيح القمزي والمري لعضوية لجان «الرياضات البحرية»

دبي (الاتحاد)

أشاد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالنجاح البارز الذي سجلته فعاليات الموسم الرياضي 2016-2017، والذي أسدل الستار على أحداثه في الرابع عشر من مايو الماضي بإقامة مسك ختام السباقات حدث القفال السنوي، والذي احتفل مع نهاية الموسم بإطفاء الشمعة السابعة والعشرين.

ورفع رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي على الدعم الكبير والمستمر، والذي انعكس إيجاباً على مسيرة ونشاط الرياضات البحرية.

كما ثمن مجلس إدارة النادي الدعم الكبير والمستمر من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي سباق القفال، والذي حقق هذا العام نجاحاً كبيراً فاق التوقعات بالوصول إلى رقم قياسي جديد في عدد المشاركات إضافة إلى الاهتمام الإعلامي الكبير، والذي وصل إلى مختلف قارات العالم.

وأكد رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن التوجيهات المستمرة والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي كان لها دور في النجاح الواضح الذي أدركته كل الأنشطة والسباقات التي نظمها النادي منذ شهر سبتمبر وحتى مايو الماضيين، فضلاً عن الفعاليات الكثيرة التي احتضنها المقر في الميناء السياحي ومن بينها الدورة الخامسة والعشرون من معرض دبي العالمي للقوارب 2016 والنسخة الرابعة من طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية 2016 باعتبار النادي المقر للفرق واللجنة العليا المنظمة واللجان المعاونة.