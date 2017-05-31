فوز الأكاديمية ويونايتد والجسور وإف3

عجمان (الاتحاد)

حققت فرق أكاديمية صقر الرياضية، وعجمان يونايتد، والجسور لتجارة مواد البناء واف3 الفوز في رابع أيام بطولة الشيخ حميد بن عمار النعيمي الرمضانية في نسختها الرابعة التي تنظمها جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية في ملاعب الجمعية بمنطقة مشيرف، وتستمر حتى 20 رمضان، حيث شهدت مباريات أمس الأول إثارة وقوة في سباق التأهل إلى الدور الثاني.

وتفوق فريق أكاديمية صقر الرياضية على يوفنتوس 2 - صفر ضمن المجموعة السابعة وفاز عجمان يونايتد على الإدارة العامة للدفاع المدني 5 - 2 لحساب نفس المجموعة، وتجمع المباريات المقبلة لهذه المجموعة الأكاديمية مع الدفاع المدني ويوفنتوس مع عجمان يونايتد السبت المقبل.

وضمن المجموعة الثامنة، فاز الجسور لتجارة مواد البناء على الريان 3 - 1 فيما تغلب إف3 على التنافس 2 - 1 وتقام الجولة الثانية لهذه المجموعة السبت المقبل ويلتقي فيها الريان مع إف 3 ،فيما يواجه الجسور التنافس في نفس اليوم.

وتتواصل اليوم البطولة بإقامة 4 مباريات ابتداء من العاشرة والنصف مساء حيث يلتقي في المباراة الأولى الموعود مع الجوكر لحساب المجموعة الثالثة، تليها مباراة ثانية لنفس المجموعة بين مطعم مرسى عجمان والهلال، فيما تقام مباراتان لحساب المجموعة الرابعة بين بزلنك للعقارات والفهود، ثم رابطة نادي الوحدات والجسور للرياضة، في ختام مباريات اليوم السادس للبطولة.

ويشارك في البطولة 32 فريقا تم توزيعهم على 8 مجموعات بواقع 4 فرق في كل مجموعة ويصعد الأول والثاني من كل مجموعة لدور الـ 16 الذي يقام بنظام خروج المغلوب حتى النهائي، ويتم اعتماد تسجيل 12 لاعباً في كل فريق ويشارك في الملعب 6 لاعبين بما فيهم حارس المرمى.

وتضم المجموعة الأولى فرق الشزاوي، أدنوك للتوزيع «ب»، الخبير للعقارات، الأميري فيما ضمت المجموعة الثاني فرق الحقوق الدولية، بنفيكا، دريم تيم، الإتي وضمت الثالثة فرق الموعود، مطعم مرسى عجمان، الجوكر، الهلال فيما ضمت الرابعة فرق بزلنك للعقارات، رابطة نادي الوحدات، الفهود، الجسور للرياضة وضمت الخامسة أيس أيج، برشلونة، شباب الإمارات، شباب عجمان وضمت السادسة فرق حواء فاكتوري، أدنوك للتوزيع «أ»، شباب أفريقيا، الملكي فيما ضمت السابعة فرق أكاديمية صقر الرياضية، يوفنتوس، الدفاع المدني، عجمان يونايتد وضمت الثامنة فرق الريان، الجسور لتجارة مواد البناء، إف 3، التنافس.