باسم أمين يتصدر «الوفاء الشطرنجية»

دبي (الاتحاد)

تصدر الأستاذ الدولي الكبير المصري باسم أمين، بطولة الوفاء لزايد الرمضانية للشطرنج السريع، والتي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة بمقره بمنطقة الممزر، وتصدر أمين الترتيب العام منفرداً برصيد 6 نقاط بسجل خال من الهزائم، وبفارق نصف نقطة عن أقرب منافسيه.

ويسدل الستار عن منافسات البطولة مساء اليوم بإقامة الجولة التاسعة والأخيرة وحفل ختام البطولة.

وشهدت الجولة الخامسة على الطاولة الأولى تعادل المصنف الأول في البطولة البولندي بارتوز سوكو مع الصربي ايجور ميلادينوفيتش، وأوقف المصري باسم أمين سجل انتصارات الناشئ عمار السدراني بتغلبه عليه على الطاولة الثانية، وفاز المولدوفي فيوريل يورداتشيسكو على البلغارية ادريانا نيكولوفا، وفاز المصري أحمد عدلي على لاعبنا سعيد إسحاق، وتعادل الأذربيجاني إلمر ماجيراموف مع الكوبي والتر أرينسيبيا وتعادل لاعب منتخبنا عمر نعمان مع الإسباني فيكتور موسكالينكو وفاز سالم عبد الرحمن على زميله علي إبراهيم.

وفي بقية نتائج لاعبينا، خسر عبدالله عبد الوهاب أمام البلغاري فيسيلين بانتيف، كما خسر عثمان موسى أمام الفلبيني فرانكلين التيرادو، وفاز فيصل علي على عبدالرحيم سالم، وفازت بشاير خليل على أبرار المازمي، وفاز سلمان الطاهر على محمد أبو رحيمة.