21 هدفاً في مواجهات اليوم الثاني

وليد فاروق (دبي)

بدأت الندية تفرض نفسها على منافسات بطولة الشيخ مكتوم بن راشد الكروية في نسختها السابعة، مع إقامة اليوم الثاني لمباريات البطولة، والتي أقيمت مساء أول من أمس، حيث شهدت الجولة تسجيل 21 هدفا في المباريات الأربع التي أقيمت، كما شهدت أول ظهور لنتيجة التعادل في مناسبتين، الأولى من خلال التعادل السلبي الذي فرض نفسه على لقاء التحدي والنجوم، قبل أن تظهر نتيجة التعادل الإيجابي 2-2 في لقاء فريقا ليدر سبورت ومحمد علي.

وضمن منافسات اليوم الثاني أيضاً، نجح الوافدون الجدد في وضع بصمتهم بقوة، بتحقيق «إم كيه إس» و«جوما»، انتصارين عريضين على حساب فريقا الذيابة وكلية التقنية 6-3 و6-2 على التوالي، وذلك ضمن منافسات المجموعتين الثالثة والرابعة، ليتصدر «إم كيه إس» و«جوما» مجموعتهما برصيد 3 نقاط لكل منهما، فيما تقاسم مركز وصافة كلتا المجموعتين وبرصيد نقطة واحدة التحدي والنجوم في المجموعة الثالثة، وليدر سبورت، ومحمد علي للمجموعة الرابعة، ليتذيل فريقا الذيابة وكلية التقنية ترتيب المجموعين من دون رصيد.

من ناحيته، أكد عبد الرحيم العوضي المدير التنفيذي لمجموعة ليدر سبورت، حرص فريقيه «ليدر سبورت» و«جوما» على المشاركة، نظرا لما تمثله البطولة من قيمة كبيرة، خاصة أنها من أولى البطولات الرمضانية على مستوى الدولة التي تستقطب العديد من اللاعبين المواطنين، خاصة القدامى والدوليين السابقين.

وأضاف: فريق جوما الوافد الجديد استهل الإعداد مبكرا لخوض منافسات البطولة، بعد أن تم تجميع عناصر الفريق من لاعبين دوليين سبق لهم التواجد على الساحتين المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الفوز العريض لجوما يؤكد الاستعداد الجيد للظهور بصورة مشرفة.