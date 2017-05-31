الوطنية يتعادل مع رويال «حامل اللقب» في ضربة البداية

عماد النمر (الشارقة)

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، افتتح الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام، النسخة الثانية من بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية لكرة قدم الصالات بصالة نادي الشارقة الرياضي.

حضر الافتتاح الشيخ سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ أحمد بن عبد الله آل ثاني، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، ومحمد خلف، مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، ويوسف السركال، رئيس اتحاد كرة القدم السابق، وراشد العوبد، مدير قناة الشارقة الرياضية، ونجوم الزمن الجميل لنادي الشارقة لكرة القدم محسن مصبح وعبد الرحمن الحداد، إلى جانب العديد من كبار المسؤولين والشخصيات الرياضية وجمهور غفير ملأ مدرجات الصالة.

وبدأت مراسم الافتتاح بالسلام الوطني للدولة، ثم ألقى راشد العوبد كلمة اللجنة المنظمة أكد خلالها أن إرادة النجاح مهمة، ولكن الأهم منها التحضير لهذا النجاح، بهذه الكلمات نزيح الستار مجدداً عن الحدث الرياضي الكبير، بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية، وهي البطولة التي نجسد من خلالها معنى إبقاء العنصر البشري فعالاً في شهر رمضان المبارك، كما نجسد المعنى الحقيقي لمفهوم الإعلام الرياضي كرسالة تثقيف وتهذيب، قبل أن تكون رسالة تنقل صورة فارغة من معانيها، ونأمل أن نكون على قدر الثقة لما نقدمه من حدث، وأن نكون على العهد بإبقاء الابتسامة على وجوه كل من يحضر لمشاهدة فعاليات البطولة.

اشتمل حفل الافتتاح على الاستعراضات الرياضية بمصاحبة الأضواء وأشعة الليزر، التي نالت استحسان الجماهير، وقدمت طائرات المافيك عرضاً باهراً استخدمت فيه تكنولوجيا التحكم من بعد بطريقة مثيرة نالت استحسان الجماهير في الصالة، إضافة إلى استعراضات الكرة الشفافة والدراجة الهوائية، التي قدمها نجم فريق ريد بول الإسباني فيكي جوميز.

وفي مباراة الافتتاح، تعادل حامل اللقب فريق رويال مع فريق الوطنية بهدف لمثله، بادر الوطنية بالتقدم في الشوط الأول عن طريق المحترف المصري محمد أحمد، وأدرك رويال التعادل عن طريق المغربي نوفل الطائي في الشوط الثاني بعد ضغط متواصل استخدم فيه طريقة البلاي أوف بتقدم الحارس في الهجوم.

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام، أن الهدف الرئيس من هذه البطولة هو دعم الشباب، ومنحهم الفرصة لاستغلال طاقاتهم خلال شهر رمضان المبارك، بتوفير منافسات راقية ومكان مناسب للتجمع الرياضي الذي التف حوله الجميع، وقال: إن مؤسسة الشارقة للإعلام هدفها الرئيس هو المشاهد والمجتمع، والتركيز دائماً يكون على استغلال قوة الشاشة في توصيل رسائل اجتماعية ورياضية هادفة من خلال قنواتها المتعددة، ونأمل أن تكون هذه البطولة فرصة للجمهور من أجل الاستمتاع برياضة كرة قدم الصالات التي تكتسب كل يوم جمهوراً كبيراً يحرص على متابعتها بشغف.

وتقدم بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه غير المحدود للرياضة، ولمؤسسة الشارقة للإعلام، وكذلك تقدم بالشكر إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، على رعايته الكريمة للبطولة، وأشاد بعمل اللجنة المنظمة للبطولة على جهودهم الكبيرة في إخراج الحدث بأفضل صورة تليق باسم ومكانة إمارة الشارقة التي تحتضن كرة قدم الصالات.