17 فريقاً في «حكومة أبوظبي» للخماسيات

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق بطولة حكومة أبوظبي لخماسيات كرة القدم في نسختها الرابعة، والتي تنظم للمرة الأولى ضمن أولمبياد نادي الضباط، في العاشرة من مساء الأحد المقبل، وتستمر حتى 13 من يوليو الجاري، حيث تختتم قبل 24 ساعة فقط من إسدال الستار على الأولمبياد الرمضاني، وتقام جميع مبارياتها على صالتي المقطع والدوم، بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، ويشارك فيها 17 فريقا تمثل جهات ومؤسسات حكومية في إمارة أبوظبي.

وأجريت قرعة البطولة أمس الأول بنادي الضباط، بعد أن تم غلق باب التسجيل، وحضر مراسم القرعة، خليل البلوشي رئيس لجنة الحكام، وقاسم الطاهر رئيس قسم الدعم الفني بمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد الرميثي ويوسف الارميلي من المجلس إلى جانب ممثلي الفرق المشاركة.

وأسفرت القرعة عن توزيع الفرق الـ 17 المشاركة إلى 4 مجموعات بواقع 4 فرق في كل مجموعة باستثناء المجموعة الثانية التي ضمت 5 فرق، وضمت الأولى منها فرق (صناعات، أبوظبي للإعلام، مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ضمان) وضمت المجموعة الثانية: (بلدية الظفرة، اتحاد التعليم العالي، هيئة أبوظبي للإسكان، شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، دائرة المالية) ويتنافس في الثالثة فرق (أدنوك (ب)، هيئة الإمارات للهوية، جهاز أبوظبي الرقابة الغذائية، بلدية أبوظبي) وفي المجموعة الرابعة، أدنوك (أ)، موانئ أبوظبي، مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر).

وتقام مباريات البطولة بنظام الدوري من دور واحد في كل مجموعة، ويتأهل الأول والثاني من المجموعات الأربع إلى الدور الثاني الذي تلعب مبارياته بنظام خروج المغلوب، وصولاً إلى المباراة النهائية.