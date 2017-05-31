خماسيات كرة السيدات تنطلق اليوم في «أولمبياد الضباط»

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم منافسات خماسيات كرة قدم الصالات للسيدات ضمن مسابقات بطولة نادي ضباط القوات المسلحة الرياضية بنسختها الحادية والعشرين التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

ويشارك في البطولة التي تستمر حتى يوم الاثنين المقبل، هذا العام 9 فرق من داخل الإمارات وخارجها وهي نادي أبوظبي الرياضي «أ»، نادي أبوظبي الرياضي «ب»، فريق أبوظبي الماريا، فريق هولندا، فريق رويال، فريق ميجاتالنت النيجيري، فريق ريد باندا، فريق التحدي السوداني، وفريق كويست، ويتكون كل فريق من 10 لاعبات في التشكيلة الأساسية والاحتياطية، إذ باتت كرة قدم الصالات للسيدات واحدة من المنافسات الرئيسة على أجندة بطولة نادي ضباط القوات المسلحة في السنوات الأخيرة.

وجرت أمس عقب حفل افتتاح البطولة قرعة منافسات كرة قدم الصالات للسيدات، وتم توزيع الفرق التسع المشاركة على ثلاث مجموعات تضم كل مجموعة ثلاثة فرق، وتلعب البطولة بنظام الدوري من دور واحد على أن يصعد إلى الدور نصف النهائي أول كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل ثان، ويتأهل الفائزان من الدور نصف النهائي إلى المباراة النهائية التي تقام يوم الاثنين المقبل، وقررت اللجنة المنظمة للبطولة إقامة المباريات في الخيمة المغطاة المخصصة لكرة القدم بنادي ضباط القوات المسلحة.

وتقضي لوائح البطولة إقامة مباريات الدور الأول من شوطين مدة كل شوط 10 دقائق، بينما تقام مباريات الدورين نصف النهائي والنهائي على شوطين، مدة كل شوط ربع ساعة، ويتم الاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية في حالة انتهاء مباريات دور خروج المغلوب بالتعادل.

من جهتها، أكدت أمل بوشلاخ، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، المنسق العام للبطولة، رئيسة لجنة كرة القدم للسيدات أن منافسات كرة القدم من المسابقات الأساسية في بطولة نادي ضباط القوات المسلحة منذ انطلاقها قبل 20 عاماً، كما باتت منافسات كرة القدم للسيدات واحدة من المسابقات الأساسية في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن حرص عدد كبير من الفرق سواء من داخل الإمارات أو خارجها على المشاركة يؤكد على أهمية أولمبياد الضباط ومكانتها في البطولات الرمضانية على مستوى الإمارات والمنطقة بشكل عام.

وقالت: لجنة كرة القدم جهزت كل أسباب وعوامل النجاح لمنافسات كرة القدم، مؤكدة على حرص اتحاد كرة القدم على إنجاح البطولة بشكل عام ومنافسات كرة القدم بشكل خاص.

وأضافت: الدورة الحالية تشهد مشاركة الآلاف من المتنافسين في مختلف الألعاب، وبلا شك فإن كرة القدم تحظى بأهمية قصوى وبمتابعة غفيرة لاسيما مع مشاركة العديد من الفرق التي تضم لاعبين ولاعبات على مستوى عال، لافتة إلى أن اللجنة العليا المنظمة للبطولة حريصة على ترجمة الأهداف التي تقام من أجلها أولمبياد الضباط كملتقى رمضاني كبير يضم الآلاف من أبناء وبنات الوطن.

وتابعت: أتوقع أن تشهد بطولتي كرة القدم للرجال والسيدات هذا العام منافسة قوية خاصة وأن السنوات الماضية شهدت صراعاً شرساً بين الفرق المشاركة من أجل نيل اللقب، مشيرة إلى أن اللجنة المنظمة انتهت من كل الترتيبات الخاصة بإقامة المباريات في أجواء مثالية وفي ظل توقعات بحضور جماهيري غفير مثلما اعتادت منافسات كرة القدم في كل عام.