افتتاح تراثي للنسخة الثانية لبطولة العين الرمضانية

العين (الاتحاد)

برعاية معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، انطلقت مساء أمس الأول بطولة العين الرمضانية 2017 التي تشتمل على 16 لعبة بمشاركة واسعة من فرق محلية وعالمية، جاء انطلاق البطولة في حفل فخم أقامته اللجنة العليا المنظمة للبطولة في صالة نادي العين المغلقة باستاد خليفة بن زايد، وشهد الحفل حضور جماهيري كبير استمتع كثيراً بفقراته المتنوعة التي استعرضت جوانب رياضية وثقافية وتراثية وتاريخية، حيث قضى الجميع وقتاً رائعاً.

حضر الافتتاح معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان الذي أعلن افتتاح البطولة، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، وسعيد الطنيجي نائب رئيس اتحاد كرة القدم، والدكتور عبدالله سالم الوحشي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، والدكتور أحمد آل سويدين رئيس اللجنة السابقة للبطولة، ومدير البطولة مسلم أحمد، وممثلو الجهات الراعية.

ورفع معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

كما توجه معاليه بالتهنئة إلى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، بالشهر الفضيل، مشيراً إلى أن لسموه فضلاً في إنجاح هذه البطولة منذ انطلاقتها أول مرة بداية ثمانينيات القرن الماضي.

وقال معاليه: قلت في العام الماضي، إننا سنعمل من أجل تطوير البطولة في نسخة هذا العام، ولن أتحدث عن نجاحها، بل أترك الحديث في هذا الجانب إلى أجهزة الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وجمهور البطولة، مشيراً إلى أن البطولة تضم العديد من المنافسات والفعاليات المصاحبة، وسيكون هناك تطوير للبطولة في كل عام.

وعبر معاليه عن سعادته بالفوز الكبير الذي أحرزه الزعيم العيناوي في مواجهة استقلال طهران الإيراني الاثنين الماضي 6 - 1، وتأهله إلى ربع النهائي دوري أبطال آسيا المسابقة القارية البارزة.

وقال معاليه: نويت زيارة لاعبي العين والإدارة قبل شهرين، ولكن ظروفي منعتني، وحالت دون تحقيق هذه الرغبة، وكنت أول من اتصل بمحمد عبيد حماد عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بالعين والمشرف العام على الفريق الأول والرديف وهنأته بالفوز الكبير، وقد قمنا بتأجيل البطولة من 29 إلى 30 مايو الماضي لأجل خاطر الزعيم، ولو اقتضي الأمر أن نؤجل البطولة كاملة لأجلناها له.