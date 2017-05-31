افتتاح تراثي للنسخة الثانية لبطولة العين الرمضانية

العين (الاتحاد)
برعاية معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، انطلقت مساء أمس الأول بطولة العين الرمضانية 2017 التي تشتمل على 16 لعبة بمشاركة واسعة من فرق محلية وعالمية، جاء انطلاق البطولة في حفل فخم أقامته اللجنة العليا المنظمة للبطولة في صالة نادي العين المغلقة باستاد خليفة بن زايد، وشهد الحفل حضور جماهيري كبير استمتع كثيراً بفقراته المتنوعة التي استعرضت جوانب رياضية وثقافية وتراثية وتاريخية، حيث قضى الجميع وقتاً رائعاً.
حضر الافتتاح معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان الذي أعلن افتتاح البطولة، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، وسعيد الطنيجي نائب رئيس اتحاد كرة القدم، والدكتور عبدالله سالم الوحشي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، والدكتور أحمد آل سويدين رئيس اللجنة السابقة للبطولة، ومدير البطولة مسلم أحمد، وممثلو الجهات الراعية.
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كما توجه معاليه بالتهنئة إلى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، بالشهر الفضيل، مشيراً إلى أن لسموه فضلاً في إنجاح هذه البطولة منذ انطلاقتها أول مرة بداية ثمانينيات القرن الماضي.
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وعبر معاليه عن سعادته بالفوز الكبير الذي أحرزه الزعيم العيناوي في مواجهة استقلال طهران الإيراني الاثنين الماضي 6 - 1، وتأهله إلى ربع النهائي دوري أبطال آسيا المسابقة القارية البارزة.
وقال معاليه: نويت زيارة لاعبي العين والإدارة قبل شهرين، ولكن ظروفي منعتني، وحالت دون تحقيق هذه الرغبة، وكنت أول من اتصل بمحمد عبيد حماد عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بالعين والمشرف العام على الفريق الأول والرديف وهنأته بالفوز الكبير، وقد قمنا بتأجيل البطولة من 29 إلى 30 مايو الماضي لأجل خاطر الزعيم، ولو اقتضي الأمر أن نؤجل البطولة كاملة لأجلناها له.